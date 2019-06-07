Каждый должен для себя решить, в какой стране он хочет жить – Абаев о выборах Президента РК

В предстоящие выходные в Казахстане пройдут внеочередные выборы Президента. Следить за ними будут больше 1000 иностранных наблюдателей. На избирательных участках проходят последние приготовления, передает 24.kz
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"Выборы – это не обязанность гражданина, это его право", – сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в программе "Открытый диалог", отвечая на вопрос ведущего о том, почему важно идти на выборы.
"Каждый должен для себя решить, в какой стране он хочет жить, в какой стране жить его детям. … Можно сколько угодно философствовать на кухне о значимости твоего голоса, но он не станет весомее, пока не опустится в избирательную урну", – сказал Даурен Абаев.
Министр также отметил, что за все годы Независимости казахстанцы демонстрировали высочайшую явку, что говорит о зрелости, уважении к самим себе и обществу, поэтому он уверен, что 9 июня народ покажет, что ему небезразлична судьба страны.