​​​​​​​Каждый – герой и победитель

Выходит в широкий прокат казахстанская спортивная драма о спортсменах-паралимпийцах.

В основу художественного фильма «Паралимпиец» легли реальные события из жизни казахстанских спортсменов, а сюжет киноленты представляет собой историю преодоления серьезных жизненных потрясений. Идея фильма принадлежит молодому режиссеру Алдияру Байракимову: его вдохновила история первого чемпиона зимней Паралимпиады Александра Колядина. В 2018 году лыжник принес первое золото для нашей страны на зимних Паралимпийских играх. Главного героя в картине сыграл известный актер Аскар Ильясов.

…Максат Куанышбаев – молодой перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать олимпийское золото. В автомобильной катастрофе он лишается ноги… Инвалидность, потеря друга, невесты, смысла жизни, веры в себя, заветной мечты приводят главного героя к глубочайшей депрессии. Встреча с новыми друзьями из паралимпийского движения помогает ему восстановиться. Максат начинает заниматься лыжными гонками и готовится выступить на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Съемочная команда больше двух лет изучала паралимпийскую сборную и создала собирательный образ главного героя. Фильм снимался в трех локациях – в Алматы, Алматинской области и в Щучинске. Работа на севере Казахстана особенно сложно далась создателям картины во время 40-градусных морозов.

Как отмечает режиссер картины Алдияр Байракимов, «Паралимпиец» – не автобиог­рафичный фильм об одном спортсмене, а художественная лента с собирательным образом казахстанских героев. Продюсер фильма Адлет Ибраһим рассказал, что снимались как профессиональные актеры, так и сами паралимпийцы. Консультировала, ставила актеров на лыжи, тренировала олимпийская чемпионка Елена Хрусталева. Благодаря ее профессиональному опыту и таланту наставника артисты, ни разу не стоявшие на лыжах, исполнили роли так, что их невозможно отличить от ­реальных участников международных соревнований.

– Цель фильма – поднять интерес к паралимпийскому спорту, уважение к этим людям. В картине даже есть фраза, что на Олимпиаде спортсмены становятся героями, в Паралимпиаду уже приходят героями, – сказал Адлет Ибраһим.

И кинолента достигла своей­ цели: на предпоказе был полный зал, а в завершение зрители стоя аплодировали съемочной группе.