Статьи
​​​​​​​Каждый – герой и победитель
Власова Александра
корреспондент

Выходит в широкий прокат казахстанская спортивная драма о спортсменах-паралимпийцах.

В основу художественного фильма «Паралимпиец» легли реальные события из жизни казахстанских спортсменов, а сюжет киноленты представляет собой историю преодоления серьезных жизненных потрясений. Идея фильма принадлежит молодому режиссеру Алдияру Байракимову: его вдохновила история первого чемпиона зимней Паралимпиады Александра Колядина. В 2018 году лыжник принес первое золото для нашей страны на зимних Паралимпийских играх. Главного героя в картине сыграл известный актер Аскар Ильясов.

…Максат Куанышбаев – молодой перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать олимпийское золото. В автомобильной катастрофе он лишается ноги… Инвалидность, потеря друга, невесты, смысла жизни, веры в себя, заветной мечты приводят главного героя к глубочайшей депрессии. Встреча с новыми друзьями из паралимпийского движения помогает ему восстановиться. Максат начинает заниматься лыжными гонками и готовится выступить на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Съемочная команда больше двух лет изучала паралимпийскую сборную и создала собирательный образ главного героя. Фильм снимался в трех локациях – в Алматы, Алматинской области и в Щучинске. Работа на севере Казахстана особенно сложно далась создателям картины во время 40-градусных морозов.

Как отмечает режиссер картины Алдияр Байракимов, «Паралимпиец» – не автобиог­рафичный фильм об одном спортсмене, а художественная лента с собирательным образом казахстанских героев. Продюсер фильма Адлет Ибраһим рассказал, что снимались как профессиональные актеры, так и сами паралимпийцы. Консультировала, ставила актеров на лыжи, тренировала олимпийская чемпионка Елена Хрусталева. Благодаря ее профессиональному опыту и таланту наставника артисты, ни разу не стоявшие на лыжах, исполнили роли так, что их невозможно отличить от ­реальных участников международных соревнований.

– Цель фильма – поднять интерес к паралимпийскому спорту, уважение к этим людям. В картине даже есть фраза, что на Олимпиаде спортсмены становятся героями, в Паралимпиаду уже приходят героями, – сказал Адлет Ибраһим.

И кинолента достигла своей­ цели: на предпоказе был полный зал, а в завершение зрители стоя аплодировали съемочной группе.

Популярное

Все
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Все ли социальные подарки недропользователей Карагандинской области идут по назначению?
Сроки страхования посевов зерновых и пастбищ продлили в Казахстане
Местное самоуправление должно научить казахстанцев демократии
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Чиновники Мангистау гордятся темпами строительства, умалчивая при этом о качестве и последствиях
​​​​​​​Немецкий сын казахского народа
И у нас бывают чудеса
​​​​​​​Каждый – герой и победитель
Удачный старт
​​​​​​​Строят на землях, проданных вчера
​​​​​​​Превратили набережную в базар
​​​​​​​Летчик с берегов Черного Иртыша
​​​​​​​ГАСКонцы без конца и края!
​​​​​​​Протянуть руку помощи
​​​​​​​Какие люди были!
Homo legens – homo cogitans
​​​​​​​Именем святого праздника
Казахстанский бизнес готов помогать государству в переходе экономики на качественно новый уровень
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Статьи
​​​​​​​Именем святого праздника
Статьи
​​​​​​​Протянуть руку помощи
Статьи
​​​​​​​Строят на землях, проданных вчера
Статьи
​​​​​​​Какие люди были!
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021