Статьи Каждый – герой и победитель 21 апреля 2022 г. 0:46 Власова Александра корреспондент Выходит в широкий прокат казахстанская спортивная драма о спортсменах-паралимпийцах. В основу художественного фильма «Паралимпиец» легли реальные события из жизни казахстанских спортсменов, а сюжет киноленты представляет собой историю преодоления серьезных жизненных потрясений. Идея фильма принадлежит молодому режиссеру Алдияру Байракимову: его вдохновила история первого чемпиона зимней Паралимпиады Александра Колядина. В 2018 году лыжник принес первое золото для нашей страны на зимних Паралимпийских играх. Главного героя в картине сыграл известный актер Аскар Ильясов. …Максат Куанышбаев – молодой перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать олимпийское золото. В автомобильной катастрофе он лишается ноги… Инвалидность, потеря друга, невесты, смысла жизни, веры в себя, заветной мечты приводят главного героя к глубочайшей депрессии. Встреча с новыми друзьями из паралимпийского движения помогает ему восстановиться. Максат начинает заниматься лыжными гонками и готовится выступить на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Съемочная команда больше двух лет изучала паралимпийскую сборную и создала собирательный образ главного героя. Фильм снимался в трех локациях – в Алматы, Алматинской области и в Щучинске. Работа на севере Казахстана особенно сложно далась создателям картины во время 40-градусных морозов. Как отмечает режиссер картины Алдияр Байракимов, «Паралимпиец» – не автобиографичный фильм об одном спортсмене, а художественная лента с собирательным образом казахстанских героев. Продюсер фильма Адлет Ибраһим рассказал, что снимались как профессиональные актеры, так и сами паралимпийцы. Консультировала, ставила актеров на лыжи, тренировала олимпийская чемпионка Елена Хрусталева. Благодаря ее профессиональному опыту и таланту наставника артисты, ни разу не стоявшие на лыжах, исполнили роли так, что их невозможно отличить от реальных участников международных соревнований. – Цель фильма – поднять интерес к паралимпийскому спорту, уважение к этим людям. В картине даже есть фраза, что на Олимпиаде спортсмены становятся героями, в Паралимпиаду уже приходят героями, – сказал Адлет Ибраһим. И кинолента достигла своей цели: на предпоказе был полный зал, а в завершение зрители стоя аплодировали съемочной группе.