«Келешек» поможет подрастающему поколению

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В минувшую субботу на заседании республиканского штаба под председательством рремьер-Министра РК Алихана Смаилова был рассмотрен вопрос о накопительной системе «Келешек», озвученный в нынешнем послании главы государства. Эта система будет запущена в 2024 году. Родители могут добровольно участвовать в ней и собирать средства на будущее образование своего ребенка

Глава правительства подчеркнул важность проекта и поручил качественно организовать механизмы запуска новой системы.

После заседания штаба аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел специальное совещание по озвученным заданиям.

«Сейчас в стране улучшается демографическая ситуация, с каждым годом увеличивается численность населения. Кроме того, увеличилось количество мигрирующих в страну соотечественников. Соответственно растут и бюджетные расходы. Ожидается, что накопительная система, которая будет запущена с 2024 года, обеспечит эффективное использование бюджетных средств, выделенных на сферу образования. Благодаря накопительной системе "Келешек" каждый родитель может собрать средства и строить план обучения своего ребенка. На счет ребенка вкладывают деньги не только родители, но и государство»,- сказал глава региона.

Заместителю акима Кызылординской области Мейрамбеку Шермаганбету было поручено разъяснить важность новой системы среди родителей и обучающихся и систематически проводить информационно-пропагандистскую работу. Руководителям региональных вузов совместно с отраслевым министерством необходимо обеспечить качественную реализацию накопительной системы «Келешек» в регионе. Областному управлению общественного развития поставлена задача широкомасштабного информирования об эффективности системы.

На сегодняшний день в высших учебных заведениях и организациях технического и профессионального образования области обучается 36 167 студентов. Из них 17 122 обучаются на грантах. В 686 дошкольных организациях воспитываются 60 345 детей. В текущем учебном году в 1 класс зачислено 17 543 ребенка, количество выпускников составляет 8 285 человек.

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