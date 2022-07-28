Керамические кирпичи благополучия

В моногороде Кентау постепенно налаживается нормальная жизнь.

Первая партия продукции сошла с конвейера нового кирпичного завода, недавно запущенного в эксплуатацию. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 3 млн штук керамических кирпичей в месяц. По словам специалистов, в ближайшие несколько лет производство кирпича вырастет на 4–5% в год.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с работой предприятия, расположенного на территории специальной экономической зоны. Строительство кирзавода началось в прошлом году. ТОО «Almaty NS Group» инвестировало в проект 1 млрд 720 млн тенге. Работу на заводе получат 50 человек.

Именно создание дополнительных рабочих мест оказалось в центре обсуждения и на недавней встрече акима области с местными жителями. Горожан интересовали также вопросы благоустройства Кентау, качества получаемых коммунальных услуг.

Многие из вопросов, которые задавали кентаусцы в ходе апрельской поездки Умирзака Шукеева, удалось решить.

– В апреле этого года мы с вами обсуждали социальные и другие вопросы, – обратился Умирзак Шукеев к аудитории. – Сегодня я вновь с вами и расскажу о решении проблем. Всего в ходе встреч с населением и личных приемов было поднято 26 вопросов, касающихся жизни населения Кентау. Из них 15 решены, остальные находятся на стадии решения. Каждое обращение рассматривается в рамках закона, принимаются соответствующие решения.

Например, по заявкам жителей 50 человек с инвалидностью были обеспечены инвалидными колясками. Многофункциональные универсальные кресла-коляски предоставлены жителям города посредством портала социальных услуг.

Кентау к радости местных жителей наконец-то обеспечили природным газом. Работы по прокладке газопровода начались еще в 2017 году, строительство вели несколько компаний. В соответствии с проектом был построен газопровод высокого и среднего давления. Природным газовым топливом будут обеспечены 18 200 абонентов Кентау. Сейчас ведется работа по увеличению числа потребителей на территории города. В АО «КазТрансГаз Аймак» уже обратились около 2 тыс. домо­владельцев для получения технических условий подключения.

Жителей других участков к системе газоснабжения начнут подключать к осени. Остальным четырем селам, которые относятся к Кентау, природный газ проведут в ближайшее время. В Туркестанском филиале компании «КазТрансГаз» утверждают, что уже в течение нынешнего года отдаленные жилые массивы тоже подключатся к газу.

– Кентау – единственный моногород в нашем регионе, – отметил Умирзак Шукеев. – Темпы социально-экономического развития здесь стабильные. В основных отраслях наблюдается рост. Газификация позволит продолжить работу по улучшению уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день работы по первому этапу газификации полностью завершены. Проводится обследование на объектах в рамках второго и третьего этапов газоснабжения. Работы планируется завершить в конце августа.

Умирзак Шукеев рассказал горожанам о том, как идет ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-56 граница Жамбылской области – Кумкент – Шолаккорган – Ащысай – Р-31. Пятнадцатикилометровый учас­ток между населенными пунк­тами Ащысай и Ойык имеет большое значение для передвижения. Объект будет сдан в экс­плуатацию в октябре, заверил кентаусцев аким области.

В ходе встречи были заданы вопросы и высказаны предложения со стороны жителей. Умирзак Шукеев после встречи лично принял нескольких граждан, пояснив, что каждое обращение будет решаться в рамках закона.