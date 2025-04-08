КГД объявил изменения для правообладателей объектов интеллектуальной собственности

Цифровизация,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

С 14 апреля подача и обработка заявлений по включению в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности будет осуществляться исключительно в ИС «Keden»

В информационной системе Keden в эксплуатацию вводится функционал по оказанию госуслуги в сфере таможенного дела, а именно по включению в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет госдоходов

Подача и обработка заявлений будет осуществляться с 14 апреля в ИС «Keden».

Прием заявлений через систему «Единое окно по экспортно-импортным операциям» будет прекращен с 11 апреля 18:30.

Инструкции по порядку заполнения заявления и регистрации в системе доступны:

 - на портале 

 - в официальном Telegram-чате для объектов интеллектуальной собственности

При регистрации необходимо указывать действующие номера мобильных телефонов и адреса электронной почты для возможности получения уведомлений о статусах заявлений.

Для получения дополнительной информации и консультаций работает служба поддержки: +7 7172 73 55 19, +7 705 956 53 89.

#таможня #КГД #Keden

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