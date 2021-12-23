"Кил чилдрен": ошибку главы ВОЗ разъяснили казахстанским антиваксерам

Казахстанцы в мессенджерах распространяют отрывок из видеовыступления главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в котором он, предположительно, говорит, что вакцины против COVID-19 убивают детей. На самом деле это оговорка, вырванная из контекста, поясняет Stopfake.kz.
Для начала следует отметить, что английский язык, на котором выступал глава ВОЗ, не является его родным языком. Таким образом, оговорки и неточности в произношении вполне закономерны.
Оговорку об «убийстве» детей уже пояснили в издании BBC. В статье говорится, что Тедрос Гебрейесус неверно произнес первый слог слова Children (дети, – англ.). Дело в том, что буква C в английском языке может иметь два разных звука: [С] и [K] в зависимости от окружающих ее букв. Конкретно в слове children буква C является частью буквосочетания CH, имеющего звук [Ч]. Именно это и вызвало сложности в произношении для Тедроса Гебрейесуса.
Изначально он начал произносить слово children как «килдрен», однако сразу же поправил себя и произнес «чилдрен», что и прозвучало как «кил чилдрен» (убивать детей, – англ.).
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ, любая другая интерпретация этой оговорки является «на 100% ошибочной».
Таким образом, сообщения о том, что глава ВОЗ заявил об убийстве детей при помощи вакцин против COVID-19, являются ложными и носят манипулятивный характер, заключил Stopfake.
Для начала следует отметить, что английский язык, на котором выступал глава ВОЗ, не является его родным языком. Таким образом, оговорки и неточности в произношении вполне закономерны.
Оговорку об «убийстве» детей уже пояснили в издании BBC. В статье говорится, что Тедрос Гебрейесус неверно произнес первый слог слова Children (дети, – англ.). Дело в том, что буква C в английском языке может иметь два разных звука: [С] и [K] в зависимости от окружающих ее букв. Конкретно в слове children буква C является частью буквосочетания CH, имеющего звук [Ч]. Именно это и вызвало сложности в произношении для Тедроса Гебрейесуса.
Изначально он начал произносить слово children как «килдрен», однако сразу же поправил себя и произнес «чилдрен», что и прозвучало как «кил чилдрен» (убивать детей, – англ.).
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ, любая другая интерпретация этой оговорки является «на 100% ошибочной».
Таким образом, сообщения о том, что глава ВОЗ заявил об убийстве детей при помощи вакцин против COVID-19, являются ложными и носят манипулятивный характер, заключил Stopfake.