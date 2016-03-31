Килограмм марихуаны пытались провезти из Казахстана в Россию
Азамат Сыздыкбаев
Килограмм марихуаны пытались провезти через казахстанско-российскую границу трое граждан Российской Федерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Мужчины были задержаны нарядом пункта пропуска "Жайсан авто" Актюбинского пограничного отряда с веществом растительного происхождения зеленого цвета, со специфическим запахом. Как было выялено далее, им оказалась марихуана весом около 900 г.
Как уточняется, задержанные следовали из Казахстана в Россию на автомобиле "Лада Гранта". Наркотическое вещество было спрятано под передним правым крылом в двух 1-литровых пластиковых бутылках, под панелью вещевого ящика в одной 0,5-литровой бутылке, а также под чехлом рычага в двух полиэтиленовых свертках.
По факту задержания оповещены правоохранительные и взаимодействующие органы.