Кинематограф объединяет

Глава МИОР рассказала о проводимой работе по обеспечению производства телевизионных сериалов, документальных фильмов и развитию продакшн-индустрии.

Со своей стороны Фирдавс Абдухаликов ознакомил министра с информацией о состоянии и перспективах сферы кинематографии в Узбекистане.

Стороны обсудили вопросы по обмену кинопродукции для показа на телеканалах двух стран, создания совместных телевизионных проектов.

По итогам встречи Аида Балаева и Фирдавс Абдухаликов выразили заинтересованность развивать дальнейшее сотрудничество Казахстана и Узбекистана в сфере кинематографии и телевизионной продукции.