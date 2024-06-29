Кинжал эпохи железа Статьи 29 июня 2024 г. 0:00 88 Елена Ульянкина, Карагандинская область Во время раскопок могильника Байкаска, который расположен в Талдинском историко-археологическом парке, ученые обнаружили уникальный артефакт – железный кинжал. Фото с сайта акимата Карагандинской области Он полностью покрыт ржавчиной. Однако археологи считают, что акинак хорошо сохранился. – Железо имеет свойство плохо сохраняться в грунте. Видимо, у нас он попал в локальные хорошие условия, – отмечает директор ТОО «Археологические исследования» Ерлан Амиров. – Отмечу, что акинак входит в скифо-сакскую триаду. Мы датируем его III–II веками до нашей эры, то есть когда происходил переход от сакского к гунно-сарматскому периоду. Найденный кинжал имеет удобную рукоять, прямое перекрестие, изогнутое навершие и желобок для стока крови. Вместе с кинжалом был обнаружен керамический сосуд. Археологи считают, что он предназначался для выполнения погребального ритуала, поскольку сосуд был установлен недалеко от поверхности, а над ним находилась только земляная насыпь. Добавим, что в 2023 году в Карагандинской области официально открылся Талдинский историко-археологический парк. Он является музеем под открытым небом. Здесь, на территории Шетского района, компактно размещены десятки памятников древности, которые повествуют о жизни кочевников от каменного века до позднего средневековья. Сюда проложен один из региональных туристических маршрутов. #история #раскопки #археология #кинжал #могильник Байкаск