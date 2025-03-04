Китай принимает контрмеры в ответ на пошлины США

Экономика,США,Китай
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

С 10 марта власти Китая вводят доппошлины на ряд товаров из США: 15% - на пшеницу, 10% - на некоторые другие виды сельхозпродукции

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Китай заявляет протест в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа увеличить до 20% пошлины на ввозимые китайские товары. Об этом говорится в заявлении представителя министерства коммерции КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

«Китай крайне недоволен этим и решительно протестует против этого (...) КНР примет контрмеры, чтобы твердо защитить свои собственные права и интересы», - сказал представитель ведомства.

В заявлении отмечается, что Китай придает большое значение борьбе с наркотиками, в сотрудничестве в этой сфере с США были достигнуты значительные успехи.

Тем не менее, американская сторона «совершила очередную ошибку» и из-за проблемы с фентанилом вновь ввела пошлины на китайскую продукцию, экспортируемую в Соединенные Штаты.

«Такой подход США игнорирует факты, правила международной торговли и мнения всех сторон и является типичным проявлением односторонности и хулиганского поведения», - заявил представитель Минкоммерции.

«Китай призывает США уважать права и интересы других стран и немедленно отменить односторонние тарифные меры, которые являются необоснованными и наносящими вред другой стороне. Я надеюсь, что американская сторона рассмотрит эти вопросы объективно и рационально и решит их, а также вернется на правильный путь надлежащего урегулирования разногласий посредством равноправного диалога как можно скорее», - подчеркнул он.

Министерство финансов страны со своей стороны объявило, что Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров: 15% - на пшеницу, 10% - на некоторые другие виды сельскохозяйственной продукции.

Как сообщалось, Трамп увеличил с 10% до 20% пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин «не предпринял адекватных шагов для смягчения последствий кризиса с незаконным оборотом наркотиков». 

Глава Белого дома также заявил, что со вторника, 4 марта, вступят в силу пошлины для Канады и Мексики, он исключил какие-либо отсрочки.

Тарифы в 25% будут введены на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые будут обложены пошлинами в размере 10%.

Президент США ввел пошлины в размере 25% для Мексики и Канады в феврале. Однако Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке.

Канада в ответ намерена наложить пошлины на продукцию американских экспортеров на сумму около 30 млрд канадских долларов ($20,6 млрд долларов), включая апельсиновый сок, арахисовое масло, вино и кофе. Потом пошлинами на $86 млрд обложат еще ряд товаров, включая автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

Китайское издание Global Times писало, что Пекин рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из США. После решения Трампа об ограничениях Китай уже ввел ряд ответных мер, включая 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США.

В конце февраля этого года Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС. 

Также стало известно, что США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине. 

#Китай #США #торговля #пошлины #контрмеры

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