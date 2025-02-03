В Канаде ввели ответные пошлины на товары из США

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Как сообщает газета The Globe and Mail, в ряде провинций Канады власти начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в США алкоголя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Эти меры приняты в ответ на введение США торговых пошлин в размере 25% на канадские товары.

По данным издания, об ограничительных мерах уже объявили власти провинций Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, Новая Шотландия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор, а также Северо-Западные территории.

По предварительным данным, под ограничения попадут более 3,6 тысячи наименований продукции из 35 штатов США.

Кроме того, в ряде регионов планируют ввести штрафы для компаний из США, участвующих в тендерах на получение госконтрактов провинции или ведущих бизнес с этим регионом. Учреждениям здравоохранения Британской Колумбии планируют запретить приобретать американские товары и обязать покупать канадские.

Напомним, первого февраля вступили в силу введенные Америкой 25-процентные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные - на продукцию из КНР. По словам президента США Дональда Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы.

Ранее Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для снижения налогов.