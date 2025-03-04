США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине

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Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт»

Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки остановили финансирование новых поставок оружия Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru

«Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских арсеналов», — говорится в публикации.

По данным издания, эти шаги «ставят под угрозу» способность Киева вести борьбу с ВС России.

Финансирование было остановлено в последние недели на фоне заморозки администрацией иностранной помощи, добавила WSJ.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме писала, что президент США Дональд Трамп проведет встречу, на которой будет рассмотрен ряд мер в отношении Украины. По данным издания, на повестке дня возможная приостановка или прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных предыдущей американской администрацией.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.

#США #финансирование #Украина #вооружение

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