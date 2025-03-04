В США удвоили пошлины на товары из Китая

Экономика,В мире,США
33
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп подписал соответствующий указ

Фото: Melina Mara / Getty Images

Президент обвинил Китай в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты», и удвоил тарифы с 10% до 20%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Это представляет «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике» страны, пояснил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что со вторника, 4 марта, вступят в силу пошлины для Канады и Мексики, он исключил какие-либо отсрочки.

Тарифы в 25% будут введены на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые будут обложены пошлинами в размере 10%.

Президент ввел пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая в феврале. Однако Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке.

Канада в ответ намерена наложить пошлины на продукцию американских экспортеров на сумму около 30 млрд канадских долларов ($20,6 млрд долларов), включая апельсиновый сок, арахисовое масло, вино и кофе. Потом пошлинами на $86 млрд обложат еще ряд товаров, включая автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

Китайское издание Global Times писало, что Пекин рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из США. После решения Трампа об ограничениях Китай уже ввел ряд ответных мер, включая 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США.

В конце февраля этого года Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС. 

Указ Трампа об удвоении пошлин опубликован на сайте Белого дома.

Также стало известно, что США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине. 

#Китай #указ #США #пошлины #Трамп

Популярное

Все
Сто спасенных жизней
Особому городу – особый статус
Объединить усилия
Время людей труда
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Первый тур Премьер-лиги посетили 42 353 зрителя
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу
Как избавиться от долгов и открыть свой бизнес
Волонтеры поддержали ветеранов
В столице готовятся к паводковому периоду
Права инвесторов защищает государство
Казахстан и Марокко расширяют взаимодействие
До новой школы
Дороги дружбы
Оштрафованы за продажу насвая
Картофельный хлеб
Выигран малый чемпионат мира
Независимость, свобода, суверенитет
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Что написано пером
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
В ожидании рекордного подъема воды
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине
Стали известны подробности о самом высоком здании
В Южной Каролине объявили ЧС из-за лесных пожаров
В США объявили победителей кинопремии «Оскар»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]