В США удвоили пошлины на товары из Китая

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Президент обвинил Китай в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты», и удвоил тарифы с 10% до 20%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Это представляет «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике» страны, пояснил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что со вторника, 4 марта, вступят в силу пошлины для Канады и Мексики, он исключил какие-либо отсрочки.

Тарифы в 25% будут введены на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые будут обложены пошлинами в размере 10%.

Президент ввел пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая в феврале. Однако Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке.

Канада в ответ намерена наложить пошлины на продукцию американских экспортеров на сумму около 30 млрд канадских долларов ($20,6 млрд долларов), включая апельсиновый сок, арахисовое масло, вино и кофе. Потом пошлинами на $86 млрд обложат еще ряд товаров, включая автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

Китайское издание Global Times писало, что Пекин рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из США. После решения Трампа об ограничениях Китай уже ввел ряд ответных мер, включая 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США.

В конце февраля этого года Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС.

Указ Трампа об удвоении пошлин опубликован на сайте Белого дома.

Также стало известно, что США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине.