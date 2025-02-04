Китай ввел ответные пошлины на товары из США

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Китай объявил о введении пошлин в 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, в размере 10% - на американскую нефть и сельскохозяйственную технику. Об этом сообщил Госсовет КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Подобные меры, по мнению Трампа, стимулировали бы указанные страны прилагать больше усилий по борьбе с нелегальными мигрантами и торговлей наркотиками.

При этом введение тарифов в отношении Мексики и Канады было приостановлено после телефонных разговоров их лидеров с главой Белого дома.

Министерство иностранных дел КНР заявляло, что Пекин решительно выступает против введения тарифов и примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов.

По словам Трампа, представители американской администрации в ближайшее время намерены обсудить с Пекином ситуацию вокруг ужесточения тарифной политики.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что Трамп собирается поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа.

Ранее Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для снижения налогов.

Также в Канаде ввели ответные пошлины на товары из США.