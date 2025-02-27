Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС

В свою очередь в ЕС заявили, что необоснованные тарифы повлекут жёсткие ответные меры

Фото: Melina Mara / Getty Images

США введут 25% пошлины на автомобили и все другие товары из Евросоюза. Меры вступят в силу в ближайшее время, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

При этом тарифы будут расти в течение года, заявил президент Дональд Трамп.

По его словам, ЕС несправедливо относится к американскому автопрому на внешних рынках. Якобы страны блока не покупают транспортные средства и сельхозпродукцию из США, но при этом активно продвигают свои товары.

Между тем в ЕС заявили, что необоснованные тарифы повлекут жёсткие ответные меры.

Ранее Вашингтон ввёл пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики.