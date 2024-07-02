Китай установил мировые рекорды при строительстве транспортного коридора

В КНР открыли движение по транспортному коридору Шэньчжэнь — Чжуншань протяженностью 24 километра. Он состоит из двух мостов, двух искусственных островов и подводного туннеля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Синьхуа

Транспортный коридор, строительство которого заняло семь лет, представляет собой восьмиполосное шоссе с двусторонним движением. Его открытие позволило сократить время поездок между двумя городами провинции Гуандун на юге Китая с двух часов до 30 минут.

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