Китаянка в аэропорту залпом выпила запрещенную к проносу бутылку коньяка

В мире
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта visitchina.ru
В аэропорту Пекина китаянка залпом выпила бутылку дорогого коньяка, потому как служба безопасности запретила ей проносить алкоголь на борт самолета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на The Guardian.  

Как пишет издание, женщина купила спиртное в аэропорту США в начале путешествия за $190. Но на следующий рейс в Пекине ей не разрешили пронести алкоголь. Ей предложили выбросить бутылку в мусорное ведро, чего она сделать не осмелилась. Возмущенная китаянка, не желая избавляться от коньяка, выпила залпом всю бутылку. 

Однако попасть на свой рейс она не смогла из-за того, что быстро опьянела. Сначала любительница коньяка начала выкрикивать бессвязные слова, а затем рухнула на пол. Сотрудники аэропорта увезли ее на каталке в комнату отдыха.

Позже пассажирку посадили в салон без сознания. Она проснулась семь часов спустя и поблагодарила полицию за содействие. После этого женщину передали встречавшим ее родственникам.

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