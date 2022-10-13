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Общество

Китайские автобусы не выдержали и года в Петропавловске

В городе Петропавловске обострилась транспортная проблема. Всему виной – неисправность импортных автобусов, которые «рассыпаются» спустя год после покупки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

100 китайских автобусов, купленные всего год назад, за счет субсидий акимата Петропавловска постоянно на ремонте. В городе назревает скандал из-за угрозы остановки общественного транспорта. Перевозчики жалуются, что они оказались на грани разорения из-за многомиллионных долгов, взятых на приобретение некачественной техники.

Предприниматели заявили, что по условиям лизинга не могли выбирать марку транспортного средства. При этом каждый автобус стоил более 40 миллионов тенге, и перевозчикам придётся ещё 7 лет выплачивать долги.

«Гарантии год или 50 тысяч километров. Я не понимаю, такие условия детские, они за пару месяцев могут выбежать эти гарантийные пробеги. У нас были варианты, которые были лучше, но это было решение Правительства, которое почему-то сделало ставку на Yutong», – заявил представитель компании-перевозчика Булат Рахимов.

 Власти Петропавловска в свою очередь настаивают: предприниматели учавствовали в выборе транспорта и подписи в договорах перевозчики ставили добровольно. А субсидирование предусмотрено только за пассажиропоток.

«Потребность на субсидирование, а не на ремонт автобусов. Ремонт автобусов – это в рамках гарантийных обязательств. В рамках обслуживания данных автобусов должны перевозчики производить сами, акимат не должен оплачивать ремонт данного автопарка», – ответил заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

Городские маршруты обслуживают 8 предприятий, это около 200 автобусов. Но на линию ежедневно выходит лишь половина. Предприниматели говорят, пока всеми силами пытаются предотвратить остановку общественного транспорта.

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