Кланяемся вам, фронтовики Свежий выпуск 840 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Около сотни личных архивных фондов и коллекций – документы ученых, деятелей культуры, известных спортсменов, писателей и журналистов. Особый интерес представляет коллекция документов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В завершающийся год 70-летия Победы сотрудники архива посчитали своим долгом провести презентацию личных архивных фондов фронтовиков Беркута Есжанова, Кариполлы Машрапова, Азимбая Оспанова и тружеников тыла Агитая Есмухамбетова и Гапипы Темирбековой.

Уникальность документов – в их подлинности. Состав архивов разнообразный. Биографические свидетельства, удостоверения к орденам, медалям, почетные грамоты, статьи, автобиографии, фотографии.... За ними стоят наполненные радостями и горестями, успехами, достижениями, устремлениями годы жизни, из которых складывалась биография каждого человека. Факты дополняли фото- и историко-документальная выставки, книжная экспозиция, документальный фильм о войне. О каждом фондообразователе, как называют архивисты личных владельцев переданных документов, рассказали их фотографии и слайды.

Беркут Есжанов был призван в армию в 1942 году, участвовал в боевых действиях на Западном, Прибалтийском и Втором Забайкальском фронтах, был минометчиком, авиамехаником. Победу ветеран встретил в Латвии, но домой вернулся в 1948 году, после войны с Японией. Для него военные годы – одни из самых трудных и памятных. Среди наград – орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». В мирное время работал в парткомах шахт, сов­хозов. Б. Есжанов с супругой Кумисжан за 65 лет совместной жизни воспитали 8 детей, внуков, есть и правнуки.

Кариполле Машрапову исполнилось 18 лет, когда он встал в ряды фронтовиков в 1943 году. Служил на Дальнем Востоке, вое­вал с японцами, принимал участие в Маньч­журской операции. Демобилизовался в мае 1950 года. Свидетельством служит благодарность Верховного Главнокомандующего «За преодоления безводных степей Монголии и форсирование горного хребта Большой Хинган, за отличные бое­вые действия в боях с японцами при освобождении Маньч­журии». Был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Оте­чественной войны. 90-летний К. Машрапов был приглашен в Астану на Парад в честь 70-летия Победы. Он всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, воспитал шестерых сыновей.

Азимбай Оспанов родом из чудесных мест Кызыларай в Актогае. На фронте был стрелком 140-й­

стрелковой дивизии, участвовал в битве за освобождение Смоленска. После тяжелого ранения демобилизовался. Трудиться начал в 1945 году на коунрадском руднике «Главмедь», работал рабочим на Гульшатском руднике, в совхозе. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Пополнились фонды госархива и документами тружеников тыла Агитая Есмухамбетова и Гапипы Темирбековой. Агитай Есмухамбетович в 16 лет стал счетоводом овцесовхоза. Был слушателем совпарт­школы в Актюбинске, после которой работал учителем, директором школы в Жанааркинском районе, а в войну – первым секретарем Карагандинского обкома комсомола, вторым секретарем Каркаралинского райкома партии. После войны занимал должности начальника областного управления культуры, секретаря райкома партии, облсовпрофа, возглавлял Карагандинский казахский драматический театр.

Его супруга Гапипа Темирбекова в 17 лет начала работать подземной табельщицей на шахте. Скоро активная девушка стала комсоргом на шахте им. Горбачева. Опыт комсомольской работы пригодился на государственной службе, в депутатской работе. Супруги Есмухамбетовы оставили яркий след в истории Карагандинской области. Эта была крепкая примерная семья, где родились трое детей, выросли внуки и правнуки.

О родителях и родоначальниках семей рассказали сын ветерана А. Оспанова – Берик и внучка А. Есмухамбетова – Риза Агитаева. Участники войны нашли в себе силы и желание поделиться военными воспоминаниями. По традиции были подписаны акты о приеме документов на государственное хранение.

Презентация получилась неформальной, с теплым отношением к героям и гостям. Редкой семьи не коснулась самая кровопролитная война. Чем дальше она уходит в прошлое, тем меньше остается ее свидетелей. Заслуженный деятель культуры РК, ветеран труда Рымбала Омарбекова считает, что документы из личных архивных фондов участников Великой Отечественной войны служат духовно-нравственному воспитанию молодежи, укреплению казахстанского патрио­тизма.

Задача архивистов – собрать, сохранить документальные свидетельства войны и донести их до будущих поколений. По сей день ветераны служат примером мужества и патриотизма, любви к Родине и труду, примером сплоченнос­ти. Они вышли победителями из суровых испытаний, подчеркнул заместитель руководителя департамента обороны по Карагандинской области полковник Станислав Жаров.

– Глубоко убеждена, что презентация архивных фондов, жизненные примеры наших героев, их трудовая деятельность послужат духовному единению казахстанцев. Низко кланяемся и говорим особые слова благодарности ветеранам вой­ны и тыла за героизм и мужество, – прокомментировала событие директор областного государственного архива Жанагул Турсынова.