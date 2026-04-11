Класс с полицейским уклоном

Закон и Порядок
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В средней общеобразовательной школе им. Тайыра Жарокова села Жанибек сос­тоялось торжественное открытие полицейского класса «Жас сақшы». Ему присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, трижды награжденного орденом Красной Звезды Султана Бисекенова.

фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО

В «Жас сақшы» принято 15 учащихся. Они будут обучаться по специальной программе, включающей изучение правового законодательства, криминалис­тики, основ деятельности полиции, физподготовку и самооборону. Юные полицейские будут встречаться­ с сотрудниками право­охранительных органов и активно участвовать в различных мероприятиях.

Инициатива по открытию классов «Жас сақшы» – приоритетный проект Министерства внутренних дел, направленный на воспитание подростков в духе пат­риотизма, формирование правовой культуры и повышение интереса к службе в правоохранительных органах. Это лишь первый шаг на пути к созданию эффективной системы подготовки будущих полицейских.

На сегодня уже в пяти школах региона открыты подобные классы.

#школа #Жас сақшы #полицейский класс #село Жанибек

