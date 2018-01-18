Климат Казахстана изменился в сторону повышения температуры и усиления осадков - Марат Кынатов

Общество
В ходе интервью Генеральный директор РГП "Казгидромет" Марат Кынатов рассказал об изменениях климата, которые в последние годы происходят в Казахстане, передает Kazpravda.kz

"По данным многолетних наблюдений "Казгидромет" климат Казахстана, как и глобальный климат, изменился. Аномальные среднегодовые температуры по территории Казахстана выросли на 1,19 – 1,89 градусов Цельсия. Произошли изменения метеорологических явлений: среднегодовое число случаев с сильным дождем выросло в 2,5 раза, с сильным снегом в 2,7 раза, увеличились до 30% случаи с сильным ветром и градом", – рассказал Марат Кынатов в интервью, сообщает пресс-служба РГП Казгидромет.

По его словам климатические изменения повлияли на режимы рек.

 "Число паводков на горных реках возросло на 80%, заторных явлений, селей и маловодий увеличилось вдвое. Участились случаи экстремально высокого половодья на равнинных реках, в многоводные годы максимальные расходы в период половодья могут превышать среднегодовые расходы в десятки раз", – отметил Марат Кынатов.

Он также рассказал, что происходящие климатические изменения требуют значительного повышения уровня технической оснащенности и автоматизации гидрометеорологической сети наблюдений, обновления устаревшей информационно-коммуникационной системы Казгидромет, а также тесного взаимодействия между Казгидромет, Комитета водных ресурсов и Комитета по чрезвычайным ситуациям.

"Всемирная метеорологическая организация совместно с NAOO, Гидрологическим научным центром (США) и Казгидромет внедряют систему оценки риска возникновения быстроразвивающихся паводков для стран Центральной Азии. По наблюдениям и информации международных экспертов, паводки на горных реках могут возникнуть в течении 3-6 часов в зависимости от увлажненности почвы и количества выпавших осадков, соответственно интервал прогнозирования гидрометеорологическими службами и реагирование службами ЧС должен осуществляться в течении 3-6 часов", – отметил Марат Кынатов.

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