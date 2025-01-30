Ключ к устойчивому развитию региона

Фото: региональная служба коммуникаций

Как отметил руководитель КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области» Ерден Шортыбаев, из 8 416 км автодорог региона 1 970 км имеют республиканское значение, 1 983 км – областное, а 4 463 км – районное.

За последние два года в области отремонтировано более 1,6 тыс. км автодорог общего пользования. Только в 2024-м году удалось обновить 1 002 км дорог, включая 208 км республиканского значения, 630 км местных трасс и 163,6 км улично-дорожной сети. Это на 232 км больше, чем годом ранее.

– Благодаря выполненным ремонтным работам доля дорог в нормативном состоянии по местной сети достигла 84 процентов, а по республиканской – 87 процентов. Это важный шаг на пути к улучшению транспортной доступности и безопасности для жителей региона, – отметил Ерден Ербулатович.

На 2025-й год планы также масштабны: ремонт охватит порядка 800 км местной сети и улично-дорожной инфраструктуры, а также 300 км автодорог республиканского значения. Эти работы призваны улучшить качество дорожного покрытия, сократить время в пути и создать новые возможности для развития экономики региона.

Однако, несмотря на внушительные результаты, остаются нерешенные вопросы. Протяженность дорог с ненормативным состоянием все еще значительна, особенно на районном уровне. Реализация намеченных планов потребует не только значительных финансовых вложений, но и оптимизации контроля за качеством выполненных работ.

– И все же, – подчеркнул Ерден Шортыбаев, – Северо-Казахстанская область уверенно движется к своей цели – создать комфортную, безопасную и надежную дорожную сеть, которая станет основой для дальнейшего роста региона.