Книги о Темирбеке Жургенове презентовали в Астане

В Нацбиблиотеке РК прошло торжественное мероприятие в рамках празднования 125-летия выдающегося деятеля культуры Темирбека Жургенова, передает кореспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Как сообщает Минкультуры, в мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, депутаты парламента РК, члены Национального курултая при президенте РК, поэты и писатели, представители интеллигенции, читатели.

Книга писателя Бейбита Койшыбаева «Комиссар Жургенов» была переведена на турецкий язык, а произведение Алмажан Утегалиевой «Темирбек Жургенов: Триумф и Трагедия» издана на русском языке. Сегодня произведения были презентованы широкой публике.

В романе «Комиссар Жургенов» описывается жизненный путь государственного деятеля, в монографическом труде «Темирбек Жургенов: триумф и трагедия», основанном на подлинных архивных данных, всесторонне раскрыта государственная и общественно-политическая деятельность Народного комиссара просвещения Казахской АССР Темирбека Жургенова.

«Министерство культуры и информации всегда уделяет особое внимание популяризации наследия Темирбека Караулы. Пример бесценного вклада великого мэтра в развитие культуры Казахстана, всегда будет образцом для подражания», - сказал вице-министр культуры и информации РК Арман Жудебаев.

В ведомстве добавили, что 2023 год решением ТЮРКСОЙ был объявлен Годом казахского государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова. Международная организация в течение года организовывала различные мероприятия в честь юбиляра.