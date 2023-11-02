Набор книг за 14 млн тенге собиралась купить библиотека в Алматинской области

Общество
87
Искакова Айдана
корреспондент

Кроме того, учреждение хотело приобрести компьютер по завышенной цене

Фото: Kazpravda.kz

Волонтеры Антикоррупционной службы Алматинской области в ходе мониторинга портала государственных закупок выявили факты завышения цены на более 18,5 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на антикоррупционную службу региона.

По данным ведомства, в КГУ «Районная библиотека акима Илийского района» планировали закупить один набор книг за 14 млн тенге и компьютерное устройство для чтения книг за 6 млн тенге.

Однако волонтеры выяснили, что средняя цена набора книг составляет 1,1 млн тенге, а компьютерного устройства для чтения книг - 360,9 тыс. тенге.

Так, по информации Антикора, районная библиотека завысила цены на более 18,5 млн тенге. В связи с чем волонтеры направили рекомендацию о пересмотре цен в отдел культуры Илийского района.

В результате библиотеке отказали в закупе. А выделенные деньги в сумме 20 млн тенге вернули в бюджет.

#деньги #нарушение #коррупция #библиотека #книги #госзакуп

Популярное

Все
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Сколько этносов проживает в Казахстане
«Клондайк» на госзакупках
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
Будет чемпионская дуэль
Медики уволены за антисанитарию
Экономическая дипломатия: на французском направлении
Путепровод на большую землю
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
Посчитали, поругали, проголосовали
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Быть достойным примером
Учитель и «мама» в одном лице
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Игры номадов многогранны
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Путепровод на большую землю
Медики уволены за антисанитарию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]