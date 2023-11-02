Набор книг за 14 млн тенге собиралась купить библиотека в Алматинской области

Кроме того, учреждение хотело приобрести компьютер по завышенной цене

Фото: Kazpravda.kz

Волонтеры Антикоррупционной службы Алматинской области в ходе мониторинга портала государственных закупок выявили факты завышения цены на более 18,5 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на антикоррупционную службу региона.

По данным ведомства, в КГУ «Районная библиотека акима Илийского района» планировали закупить один набор книг за 14 млн тенге и компьютерное устройство для чтения книг за 6 млн тенге.

Однако волонтеры выяснили, что средняя цена набора книг составляет 1,1 млн тенге, а компьютерного устройства для чтения книг - 360,9 тыс. тенге.

Так, по информации Антикора, районная библиотека завысила цены на более 18,5 млн тенге. В связи с чем волонтеры направили рекомендацию о пересмотре цен в отдел культуры Илийского района.

В результате библиотеке отказали в закупе. А выделенные деньги в сумме 20 млн тенге вернули в бюджет.