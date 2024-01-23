Книги в «цифре»

Как пояснили в Пушкинке, цифровизация призвана максимально ускорить процесс поиска нужной книги, издания, статьи или фотографии. Для этого, в свою очередь, требуется большая, кропотливая, долгая работа по переводу бумажных экземпляров в элект­ронный формат. На сегодня из областного бюджета библиотеке выделили 29 млн тенге на приобретение планетарного сканера для оцифровки в том числе ветхих и исторических книг, брошюр, документов.

Одновременно в Пушкинке вместе с сотрудниками регио­нального университета взялись за создание портала, на котором будет действовать сводный электронный каталог всех библиотечных фондов в области. Понятно, что это работа не одного дня, предстоит собрать огромную базу данных. Зато впоследствии читатели получат возможность в любой момент узнать, где и в каком фонде есть та или иная книга, нужный документ.

– В перспективе наша библио­тека будет интегрирована в общую библиотечную сеть вместе с другими странами, – пояснили специалисты. – Уже сейчас мы в тестовом режиме подключилась к сервису «ЛитРес», который располагает крупнейшей коллекцией электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках.

С помощью сервиса читатели могут заказать в Пушкинке любое издание и получить его на две недели.