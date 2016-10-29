​Книгочеям на радость

В нынешнем году организаторы отошли от формата фестивалей двух предыдущих лет и расширили возможности для участия в мероприятиях. А чтобы не пропустить интересную встречу, можно зайти на сайты ОЛША (litshkola.kz) и «Полифонии» (litfest.kz), где есть расписание предстоящих событий.

Интерактивная часть проекта «Читай казахстанское!» – конкурс читательских рецензий на книги отечественных авторов, который завершится 10 декабря. Проходить он будет в онлайн-формате на площадках электронной книжной библиотеки Bookmate и социальной сети Facebook, что позволит ознакомиться с рецензиями не только членам жюри, но и всем интернет-пользователям.