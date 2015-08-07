Кое-что из бытия автомобилей Свежий выпуск 416 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Вспомните, с чего начинает каждый потенциальный автовладелец, вознамерившийся приобрести подержанное авто? Правильно, с ознакомления его технического состояния. Другими словами, ему надо посмотреть, понюхать, пощупать… И при этом мало кто интересуется «биографией» машины. А дело это, как оказывается, весьма не лишнее.

Был у меня один знакомый, который по случаю очень выгодно приобрел автомобиль. Поначалу все было нормально, но вскоре начались странности – автомобиль раз за разом стал попадать в аварии. Причем, что поразительно, каждый раз его били стоящим! Однажды зимой во время гололеда, когда автомобиль был припаркован у обочины дороги, в него въехала машина, основательно помяв при этом. Потом авто, также стоящее, чувствительно стукнули на перекрестке. Затем «случайно» разбили на стоянке. Последней каплей стала серьезная авария, когда в машину, опять же стоящую на обочине, на большой скорости въехал «жигуленок», за рулем которого, как позже оказалось, был пьяный водитель. В результате многострадальный автовладелец чудом остался жив, а знающие люди посоветовали ему срочно продать несчастливую машину.

Байка, скажете вы! Отнюдь нет. Реальный факт. Сама видела этот загадочный автомобиль и даже с опаской на нем прокатилась. Что интересно, подобные невероятные происшествия, оказывается, не единичны, некоторые даже вошли в историю. Например, в Венском историческом музее выставлен длинный лимузин с таким же длинным названием «Винер Аутомобильфабрик АГ Грэф унд Штиф», который прославился как «автомобиль-убийца».

Первым его владельцем был австрийский граф Франц Харра. Обшитые кожей диваны, золоченые ручки дверей, шелковые занавески, встроенный бар и довольно мощный по тем временам двигатель делали это авто настолько престижным, что его не стыдно было одолжить другу – эрцгерцогу Австро-Венгрии Францу Фердинанду, который решил с женой прокатиться на нем по улицам Сараево. Чем это кончилось – известно, 28 июня 1914 года террорист Гаврила Принцип убил наповал эрцгерцога и его жену. Что послужило поводом для начала Первой мировой войны.

Затем автомобиль достался австрийскому военачальнику генералу Патевеку. И как только этот удачливый до того военный стал автовладельцем, он не выиграл ни одного сражения. Его вой­ска были разгромлены, а сам он закончил жизнь в психиатрической больнице. После генерала за руль «Грэфа» сел его бывший адъютант, который наслаждался поездками в роскошном автомобиле целых… восемь дней, а на девятый, катая очередную даму сердца, врезался в дерево. Ни адъютанта, ни его даму сердца спасти не удалось.

После окончания войны владельцем машины стал губернатор молодого государства Югославии. Но уже через 4 месяца автомобиль попал в аварию, шофер погиб, а губернатор, чудом оставшись жив, стал инвалидом. В ярости он приказал уничтожить проклятую машину, но так сложилось, что врач, который оперировал губернатора, заплатив кому надо, получил машину в свое распоряжение. Но лучше бы он этого не делал – через полгода труп врача нашли под перевернутой машиной. После этого была еще целая череда смертей, в результате никто не захотел владеть автомобилем-убийцей, с тех пор он и стоит в музее.

Так что, покупая машину, уже бывшую в употреблении, советую заглянуть не только под капот, но и в ее прошлое.