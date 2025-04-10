Почему приватизация трактуется как угроза? Все просто. По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, озвученным на днях в ходе заседания общественного совета, посвященного обсуждению «рыбного вопроса», из 15 аналогичных предприятий по Казахстану, переданных в частные руки, на сегодня не работает ни одно…

Так что идея приватизации Зерендинского рыбопитомника, инициированная Агентством по защите и развитию конкуренции, вызвала в регионе серьезные дебаты. Забегая вперед, отметим: члены общественного совета обратились за поддержкой к акиму области Марату Ахметжанову. В результате вопрос с повестки дня на уровне региона снят, но проблемы рыбохозяйственного предприятия остаются.

Рыбопитомник, расположенный на берегу Зерендинского озера на территории в 352 га, ведет свою историю с 1968 года. Последние 16 лет рыбоводческое хозяйство возглавляет энтузиаст Валерий Пономаренко.

По словам руководителя, «золотым веком» для предприятия считается период с 1979 по 1992 год. В то время ежегодно в водоемы Казахстана удавалось выпускать до 80 млн личинок сиговых видов, до 20 млн личинок и миллиона сеголеток карпа. Последующие годы оказались очень непростыми. В 2022-м питомник стал частью национального парка «Кокшетау», с 2014-го относится к областному управлению природных ресурсов и регулирования природопользования.

В последнее время предприя­тие стало понемногу выходить на самоокупаемость. Например, в прошлом году рыбоводы заработали 80 млн тенге, в то время как из областного бюджета на содержание хозяйства ежегодно выделяется 60 млн. Однако проблемы рыбопитомника, к сожалению, не ограничиваются только финансовыми трудностями.

Все заработанные деньги уходят в основном на поддержание инфраструктуры, включая здание, которое не видело капитального ремонта с момента основания рыбопитомника. Для дальнейшего развития и более продуктивной деятельности хозяйства требуется модернизация его базы, улучшение условий труда работников. Вот, возможно, кому-то и показалось, что выходом из сложившегося положения может стать передача рыбоводческого предприятия в конкурентную среду.

Зерендинский рыбопитомник работает в основном в рамках договоров с арендующими водоемы природопользователями. Сегодня в регионе около 250 арендаторов занимаются зарыблением озер. По словам Валерия Пономаренко, всего в области насчитывается до 500 рыбохозяйственных, но в основном замороопасных природных водоемов. Идеальными для разведения рыбы являются лишь те, что находятся на территории государственных национальных парков.

Рыбопитомник, разместившийся на 352 га, располагает двумя специализированными инкубационными цехами для холодноводных и тепловодных видов. Имеется обширная прудовая система для нагула молоди, выращивания товарной рыбы, ее зимовки. Однако без модернизации всех систем будущее предприятия видится туманным.

По словам Валерия Григорье­вича, инкубация в цехах проходит в зимне-весенний пе­риод, но вода не прогревается до нужной температуры. Для холодолюбивых видов, таких как сиговые, нужна температура воды 2–3 градуса тепла, для теплолюбивых – карпа, белого амура, толстолобика – 20 градусов. Крайне нужна питомнику установка «Сибирь» в инкубационные цеха, а также установка замкнутого водоснабжения. Требуются и аппараты Вейса для искусственного выращивания личинок. Прудовая система сегодня работает лишь на 10% от своего потенциала. Короче, устаревшая рабочая база предприятия – причина множества проблем.

Сложно представить, но в насосной станции стоят старенькие электродвигатели, действую­щие… с 1968 года. Они очень энергозатратны, поэтому когда с их помощью начинают закачивать воду в пруды, счета только за электроэнергию увеличи­ваются до двух миллионов тенге в месяц! При этом в год предприятию на электроэнергию выделяется лишь 5 млн тенге, недостаточных для бесперебойной работы. Необходимая сумма – 20 млн.

Кстати, система закачки воды для заполнения прудов рыбопитомника способствует очищению Зерендинского озера. Вода из него забирается вместе с донным илом. Она запол­няет пруды и через время, уже очищенная, возвращается в озеро. Если рыбопитомник прекратит работу, природный водоем может деградировать и превратиться в болото, считает Валерий Пономаренко. Ведь существует он лишь за счет родников, которые давно и сильно заилились.

Один из ключевых вопросов для рыбохозяйственного предприятия – поддержание и обновление маточного поголовья. Для сиговых и карповых рыб необходимы специальные маточные водоемы, которые обеспечили бы оптимальные условия для размножения, выращивания мальков. Решение видится в закреплении озера Зерендинского за рыбопитомником. Валерий Пономаренко все 16 лет, что возглавляет предприятие, просит передать озеро им в аренду, чтобы они могли регулировать численность рыбы, создавать благоприятные условия для выращивания ценных ее видов.

Уникальное озеро Зерендинское, в котором сегодня обитает множество особей так называемой сорной рыбы – чебака, ерша, окуня, – прекрасно подходит для этого. Чтобы грамотно разводить ценные виды чешуйчатых, нужно действовать вкупе с наукой: исследовать кормовую базу, определять преобладающие виды.

Трудно поверить, но когда озеро Зерендинское являлось частью Кокшетауского рыбопитомника, здесь круглогодично работали 17 рыболовецких бригад, вылавливая рыбу, регулируя ее численность. Парадоксально, но нацпарки, обладающие уникальными водоемами с идеальными условиями для рыбоводства, в силу каких-то внутренних сугубо бюрократических зап­ретов не могут участвовать в процессе разведения товарных видов рыбы.

Сегодня арендаторы водоемов закупают мальков, в частности, пеляди, в основном в России, весной их запускают, осенью вылавливают для продажи. В Зерендинском рыбопитомнике также вынуждены закупать посадочный материал, ищут его в своем регионе, выезжают на заготовку в Северо-Казахстанскую область, Усть-Каменогорск. Зависят в этом от договорных обязательств с природопользователями.

По словам Валерия Григорье­вича, будь у рыбопитомника маточный водоем, незачем было бы арендаторам рыбных прудов ездить за мальками в Россию, затрачивая время и, на минуточку, вывозя немалые средства. Но негде им брать посадочный материал, особенно сиговых пород, в частности, пеляди.

Да, обитает в озере рипус, поэтому работают на договорных началах с природопользователями: из привезенной рыбы извлекается икра, которую всю зиму инкубируют, и после 50% посадочного материала возвращают природопользователям. Условие это для предприятия очень невыгодное. Нужно учитывать и отходы. Как уже было сказано выше, за минувший год здесь на рыбопосадочном материале смогли заработать 80 млн тенге.

– Будь у нас свой маточный водоем, – уверен руководитель рыбоводческого хозяйства, – заработали бы и 160 миллионов. Почему, к примеру, пелядь ценится? Потому что это быстрорас­тущий вид рыбы. К сожалению, вырас­ти ей не дают, вылавливая через полгода. А если подержать ее хотя бы год, каждая рыбина весила бы два-три кило, – говорит Валерий Пономаренко.

Когда-то всеми необходимыми видами посадочного материала рыбопитомник снабжало озеро Зерендинское. Водоем и сегодня продолжает использоваться для этих целей, но уже в рамках договорных отношений с ГНПП «Кокшетау». А у национального парка другая специфика, его цель – не интродукция, а сохранение биоразнообразия, в этот круг задачи по увеличению численности рыбы не входят. Рыбопитомнику же нужно ее разводить, в том числе пелядь, осетра, форель.

Теперь вот еще о чем… Сегодня на Зерендинском рыбохозяйственном предприятии трудятся 38 человек, из которых 24 специалиста-энтузиаста. Нужны ихтиологи, рыбоводы. Но какой дипломированный специалист пойдет работать за 97 тыс. тенге? Раньше к ним на практику приезжали студенты из столичного аграрного университета, однако уговорить кого-либо остаться­ здесь поработать не удалось по причине низкой зарплаты и отсутствия жилья.

Но вернемся к вопросу передачи рыбопитомника в конкурентную среду. Напомним: эти планы были рассмотрены на общественном совете облас­ти. Как отметил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Джанет Микишев, идея приватизации инициирована Агентством по защите и развитию конкуренции, дескать, этот вид деятельности должен быть в конкурентной среде. Однако без господдержки рыбохозяйственное предприятие может остановиться. Прецеденты есть.

Аким области также считает, что передавать рыбопитомник в частные руки пока нецелесообразно. Управление направило письмо на имя заместителя Премьер-министра – минис­тра национальной экономики Серика­ Жумангарина. Если предложение акмолинцев поддержат в высоких правительственных кабинетах, ожидается, что рыбохозяйственное предприятие будет преобразовано с улучшением условий для разведения ценных видов рыбы.