Выступление Президента на заседании Национального курултая прокомментировал директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МНВО РК Айдар Амребаев
– Айдар Молдашович, какие моменты выступления Президента на IV заседании Национального курултая затронули лично Вас как гражданина и ученого?
– Повестка заседания была достаточно насыщенной и сфокусированной на злободневных вопросах, волнующих всех казахстанцев. Примечательно, что главное содержание деятельности нашего Президента состоит именно в том, чтобы проводить политику, отвечающую надеждам и чаяниям простых людей. Если взглянуть шире, имея в виду результаты шестилетнего периода нахождения Касым-Жомарта Кемелевича у руля страны, то следует отметить главную его черту – ориентир на формирование открытого, слышащего запросы граждан справедливого государства.
Не случайно в его политическом лексиконе ключевыми концептами являются транспарентность принимаемых властью решений, формирование доступных для граждан социальных лифтов, установление диалога госорганов и представителей гражданского общества по злободневным вопросам развития страны. Это трудный и не всегда выгодный с точки зрения политического пиара процесс, но в стратегической перспективе чрезвычайно важный для достижения более гармоничного и справедливого государственного устройства.
Сегодня мы видим, как в различных частях мира происходит столкновение так называемого «глубинного государства» и граждан. Происходит разрушение бюрократической машины, которая порой реализует масштабные проекты, идущие вразрез с общественными интересами, демонстрирует неэффективность государственных институтов, их заточенность на удовлетворение интересов отдельных приближенных к власти финансово-промышленных олигополий и кланов, полное игнорирование общества как исконного источника власти.
Думаю, данный институциональный кризис самым серьезным образом изучается нашим Президентом, ведь он человек аналитического склада ума. Тем более что на его долю выпала проблема трансформации постсоветского персоналистского режима в современное цивилизованное, гармонизированное, эффективное государство, поддерживаемое большинством граждан.
На заседании мы услышали отчетливый месседж Главы государства о поступательном и продуманном движении навстречу друг другу госаппарата, прежде монолитного и скрепленного интересами олигополий, и общества, пока недостаточно структурированного и расщепленного с точки зрения целей и ценностей. По большому счету, в реформах сегодня нуждаемся мы все. Сформировавшийся на прежней институциональной основе государственный аппарат должен быть преобразован на более широкой и профессиональной платформе общественного участия в делах страны.
Нельзя допустить оторванности власти от запросов людей! Лауреаты Нобелевской премии прошлого года Дарен Аджемоглу и Джеймс Робинсон в исследовании «Почему одни страны богатые, а другие бедные» полагают, что задача заключается в раскрытии общественного потенциала политического участия, инклюзивности процесса принятия решений.
С другой стороны, я считаю, что и общество должно самым серьезным образом измениться. Оно должно четче артикулировать свои интересы, формировать открытые и легитимные «правила игры» и строго их придерживаться в определенных государством законодательных рамках.
В современной политологии существует теория «дисциплинарного общества», то есть осознающего свои интересы и дисциплинированного социума, строго придерживающегося норм права, готового к диалогу по самым сложным проблемам общественного развития. И здесь призыв Главы государства к неукоснительному соблюдению закона и порядка всеми очень актуален. За сложными теоретическими конструкциями стоит живой процесс социальных изменений, например, под влиянием тех же информационных технологий, искусственного интеллекта.
Задача заключается в скрупулезном изучении нашего общества и перспективных трендов мирового развития: куда движется сегодня мир и где мы в нем? Не случайно Президент и ведущие эксперты отмечают целесообразность принятия Концепции внутренней политики, необходимость существенных изменений в экономической стратегии государства, ценностно-культурных моделях развития общества, внешнеполитической доктрине страны. Это важнейшие направления развития Казахстана. И показательно, что Национальный курултай, как своеобразный барометр общественного самочувствия, высветил и эти проблемы в разных контекстах. Мы у себя в академической научной среде эти вопросы ставим и намерены углублять наши исследования в этом направлении на благо страны.
– В выступлении Президент предостерег от попыток превозносить свою нацию выше других. Не потребуется ли для этого пересмотр некоторых постулатов, которые легли в основу подготовки как научных трудов, так и учебников, где порой использованы легенды в качестве доказательной базы?
– Национальная самоидентификация – эволюционный и достаточно чувствительный процесс, который нельзя искусственно ускорять или замедлять. В этом процессе актуализируются те или иные культурные тренды, и их нужно внимательно изучать и объективно оценивать с позиций современной методологии общественной науки, с применением передовых технологий исследования.
В современном мире общественная наука, особенно философия, далеко шагнула в осознании глобальных проблем современности, поиска выхода в условиях экзистенциальных кризисов человечества, изменения национальных культурных кодов, «новой нормальности» трансформации социального пространства, восстановления исторической памяти человечества.
По факту, на наших глазах происходит становление нового качества народа Казахстана. К сожалению, мы до сих пор используем обветшалые концепции нации и национального строительства. В нашем центре мы акцентируем внимание на изучении и поиске новых научных парадигм государственного строительства, исследовании этнополитических процессов, мониторинге эффективности деятельности государства на этом треке, выявлении уязвимостей и своевременном упреждении социальных конфликтов на почве неприятия культурных идентичностей народов, населяющих Казахстан.
В преддверии 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, с нашей точки зрения, целесообразно самым внимательным образом оценить пройденный страной путь в этом плане, посмотреть, что происходит вокруг, и выработать содержательно глубокую и теоретически обоснованную концепцию национального развития и общественной консолидации в условиях международных вызовов.
– Перед отечественной наукой и интеллектуалами поставлена задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы. Какие возможности открывает это поручение перед историками и философами страны?
– В условиях ускорения исторического времени и интенсификации глобальной информационной коммуникации чрезвычайно важным является проведение форсайт-исследований общественных процессов именно в контексте обширной цивилизационной парадигмы, а не сегментированного подхода. По сути, форсайт и представляет собой систему передовых методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления новых технологических вызовов и прорывов, способных оказать воздействие на общество в средне- и долгосрочной перспективе.
В нашем институте эта задача является ключевой. Мы заканчиваем работу над проектом анализа трансформации казахстанского общества в условиях новой цифровой реальности, широкого распространения и использования искусственного интеллекта. Это очень интересная и захватывающая тема, которая может перевернуть наши прежние представления об обществе. Надеюсь, государство обратит внимание на наши разработки, и мы сможем продолжить исследования.
– В современном мире происходит его масштабная трансформация. Какие новые возможности этот процесс открывает для Казахстана и какие есть опасности на пути?
– Стало привычным «жаловаться» на турбулентность и трансформацию международных отношений. Однако сам социальный процесс построен таким образом, что в мире всегда происходят трансформации с той или иной степенью интенсивности, актуализации разрушительного или конструктивного потенциала развития.
Важно, что мы в Казахстане находимся в самом эпицентре различных мировых трендов. Мы вышли из своего периферийного международного статуса. И в этом большая заслуга руководства страны, которое держит руку на пульсе современных международных отношений. Наш Президент – дипломат на своем месте и в нужное для страны время.
Мы находимся в условиях не только новой технологической революции, меняющей технические инструменты адаптации человека к окружающему миру, но и в условиях, когда меняются мировоззрение и само сознание человека, его когнитивные возможности. Это налагает особую ответственность на философов и обществоведов. Например, в отечественной науке совершенно неисследованными остаются вопросы философии техники, антропологической философии, присутствия технологических инноваций в религиозном сознании меняющегося человека и социокультурной реальности.
– Прокомментируйте слова Президента о том, что «нам следует подготовить страну к надвигающимся глобальным переменам». В чем Вы видите задачу ученых и общества?
– Глава государства очень тонко чувствует происходящие в мире изменения и требует «перенастройки» всей общественной политики в стране. Те задачи, которые он ставит, отвечают данным целям. Это делается буквально по каждому важному для общества вопросу.
Нашу задачу как обществоведов я вижу в тщательном изучении современного казахстанского общества, его проблем, ценностей и смыслов, поведенческих мотивов и ориентиров, чтобы лучше артикулировать социальное пространство Казахстана, его конструктивный, а также деструктивный потенциал политического участия. Мы должны лучше понимать наших людей. Актуальной является и проблема общественного воспитания, совершенствования нравов общества.
В фокусе нашего внимания будут вопросы изменения ценностей в условиях международной глобальной трансформации. Надеюсь, плодотворные философские дискуссии станут нашим научным вкладом в процесс подготовки общества и страны к «надвигающимся глобальным переменам», о которых говорит Президент.