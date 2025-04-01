– Айдар Молдашович, какие моменты выступления Президента на IV заседании Национального курултая затронули лично Вас как гражданина и ученого?

– Повестка заседания была достаточно насыщенной и сфокусированной на злободневных вопросах, волнующих всех казахстанцев. Примечательно, что главное содержание деятельности нашего Президента состоит именно в том, чтобы проводить политику, отвечающую надеж­дам и чаяниям простых людей. Если взглянуть шире, имея в виду результаты шестилетнего периода нахож­дения Касым-Жомарта Кемелевича у руля страны, то следует отметить главную его черту – ориентир на формирование открытого, слышащего запросы граждан справедливого государства.

Не случайно в его политическом лексиконе ключевыми концептами являются транспарентность принимае­мых властью решений, формирование доступных для граждан социальных лифтов, установление диалога госор­ганов и представителей гражданского общества по злободневным вопросам развития страны. Это трудный и не всегда выгодный с точки зрения политического пиара процесс, но в стратегической перспективе чрезвычайно важный для достижения более гармоничного и справедливого государственного устройства.

Сегодня мы видим, как в различных частях мира происходит столкновение так называемого «глубинного государства» и граждан. Происходит разрушение бюрократической машины, которая порой реализует масштабные проекты, идущие вразрез с общественными интересами, демонстрирует неэффективность государственных институтов, их заточенность на удовлетворение интересов отдельных приближенных к власти финансово-промышленных олигополий и кланов, полное игнорирование общества как исконного источника власти.

Думаю, данный институциональный кризис самым серьезным образом изу­чается нашим Президентом, ведь он человек аналитического склада ума. Тем более что на его долю выпала проблема трансформации постсоветского персоналистского режима в современное цивилизованное, гармонизированное, эффективное государство, поддерживаемое большинством граждан.

На заседании мы услышали отчетливый месседж Главы государства о поступательном и продуманном движении навстречу друг другу госаппарата, прежде монолитного и скрепленного интересами олигополий, и общества, пока недостаточно структурированного и расщепленного с точки зрения целей и ценностей. По большому счету, в реформах сегодня нуждаемся мы все. Сформировавшийся на прежней институциональной основе государственный аппарат должен быть преобразован на более широкой и профессиональной платформе общественного участия в делах страны.

Нельзя допустить оторванности власти от запросов людей! Лауреаты Нобелевской премии прошлого года Дарен Аджемоглу и Джеймс Робинсон в исследовании «Почему одни страны богатые, а другие бедные» полагают, что задача заключается в раскрытии общественного потенциала политического участия, инклюзивности процесса принятия решений.

С другой стороны, я считаю, что и общество должно самым серьезным образом измениться. Оно должно четче артикулировать свои интересы, формировать открытые и легитимные «правила игры» и строго их придерживаться в определенных государством законодательных рамках.

В современной политологии существует теория «дисциплинарного общества», то есть осознающего свои интересы и дисциплинированного социума, строго придерживающегося норм права, готового к диалогу по самым сложным проблемам общественного развития. И здесь призыв Главы государства к неу­коснительному соблюдению закона и порядка всеми очень актуален. За сложными теоретическими конструкция­ми стоит живой процесс социальных изменений, например, под влиянием тех же информационных технологий, искусственного интеллекта.

Задача заключается в скрупулезном изучении нашего общества и перспективных трендов мирового развития: куда движется сегодня мир и где мы в нем? Не случайно Президент и ведущие эксперты отмечают целесообразность принятия Концепции внутренней политики, необходимость существенных изменений в экономической стратегии государства, ценностно-культурных моделях развития общества, внешнеполитической доктрине страны. Это важнейшие направления развития Казахстана. И показательно, что Национальный курултай, как своеобразный барометр общественного самочувствия, высветил и эти проблемы в разных контекстах. Мы у себя в академической научной среде эти вопросы ставим и намерены углублять наши исследования в этом направлении на благо страны.

– В выступлении Президент предосте­рег от попыток превозносить свою нацию выше других. Не потребуется ли для этого пересмотр некоторых постулатов, которые легли в основу подготовки как научных трудов, так и учебников, где порой использованы легенды в качестве доказательной базы?

– Национальная самоидентификация – эволюционный и достаточно чувст­вительный процесс, который нельзя искусст­венно ускорять или замедлять. В этом процессе актуализируются те или иные культурные тренды, и их нужно внимательно изучать и объективно оценивать с позиций современной методологии общественной науки, с применением передовых технологий исследования.

В современном мире общественная наука, особенно философия, далеко шагнула в осознании глобальных проблем­ современности, поиска выхода в условиях экзистенциальных кризисов человечества, изменения национальных культурных кодов, «новой нормальности» трансформации социального пространства, восстановления исторической памяти человечества.

По факту, на наших глазах происходит становление нового качества народа Казахстана.­ К сожалению, мы до сих пор используем обветшалые концепции нации и национального строительства. В нашем центре мы акцентируем внимание на изучении и поиске новых научных парадигм государственного строительства, исследовании этнополитических процессов, мониторинге эффективности деятельности государства на этом треке, выявлении уязвимостей и своевременном упреждении социальных конфликтов на почве неприятия культурных идентичностей народов, населяющих Казахстан.

В преддверии 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, с нашей точки зрения, целесообразно самым внимательным образом оценить пройденный страной путь в этом плане, посмотреть, что происходит вокруг, и выработать содержательно глубокую и теоретически обосно­ванную концепцию национального развития и общественной консолидации в условиях международных вызовов.

– Перед отечественной наукой и интеллектуалами поставлена задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы. Какие возможности открывает это поручение перед историками и философами страны?

– В условиях ускорения исторического времени и интенсификации глобальной информационной коммуникации чрезвычайно важным является проведение форсайт-исследований общественных процессов именно в контексте обширной цивилизационной парадигмы, а не сегментированного подхода. По сути, форсайт и представляет собой систему передовых методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления новых технологических вызовов и прорывов, способных оказать воздействие на общество в средне- и долгосрочной перспективе.

В нашем институте эта задача является ключевой. Мы заканчиваем работу над проектом анализа трансформации казахстанского общества в условиях новой цифровой реальности, широкого распространения и использования искусственного интеллекта. Это очень интересная и захватывающая тема, которая может перевернуть наши прежние представления об обществе. Надеюсь, государство обратит внимание на наши разработки, и мы сможем продолжить исследования.

– В современном мире происходит его масштабная трансформация. Какие новые возможности этот процесс открывает для Казахстана и какие есть опасности на пути?

– Стало привычным «жаловаться» на турбулентность и трансформацию международных отношений. Однако сам социальный процесс построен таким образом, что в мире всегда происходят трансформации с той или иной степенью интенсивности, актуализации разрушительного или конструктивного потенциала развития.

Важно, что мы в Казахстане находимся в самом эпицентре различных мировых трендов. Мы вышли из своего периферийного международного статуса. И в этом большая заслуга руководства страны, которое держит руку на пульсе совре­менных международных отношений. Наш Президент – дипломат на своем месте и в нужное для страны время.

Мы находимся в условиях не только новой технологической революции, меняющей технические инструменты адаптации человека к окружающему миру, но и в условиях, когда меняются мировоззрение и само сознание человека, его когнитивные возможности. Это налагает особую ответственность на философов и обществоведов. Например, в отечественной науке совершенно неисследованными остаются вопросы философии техники, антропологической философии, присутствия технологических инноваций в религиозном сознании меняющегося человека и социокультурной реальности.

– Прокомментируйте слова Президента о том, что «нам следует подготовить страну к надвигающимся глобальным переменам». В чем Вы видите задачу ученых и общества?

– Глава государства очень тонко чувствует происходящие в мире изменения и требует «перенастройки» всей общест­венной политики в стране. Те задачи, которые он ставит, отвечают данным целям. Это делается буквально по каж­дому важному для общества вопросу.

Нашу задачу как обществоведов я вижу в тщательном изучении современного казахстанского общества, его проблем, ценностей и смыслов, поведенческих мотивов и ориентиров, чтобы лучше артикулировать социальное пространство Казахстана, его конструктивный, а также деструктивный потенциал политического участия. Мы должны лучше понимать наших людей. Актуальной является и проблема общественного воспитания, совершенст­вования нравов общества.

В фокусе нашего внимания будут воп­росы изменения ценностей в условиях международной глобальной трансформации. Надеюсь, плодотворные философские дискуссии станут нашим научным вкладом в процесс подготовки общества и страны к «надвигающимся глобальным переменам», о которых говорит Президент.