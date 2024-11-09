Когда «хромает» ветеринарный контроль

По данным санэпидемиологов, болезнь выявлена у жителей восьми районов и областного центра. Основная причина заболевания граждан крайне опасным недугом – несоблюдение ветеринарных и санитарных требований при уходе за инфицированным скотом.

Ветеринары определяют эпизоотическую обстановку по бруцеллезу в регионе как стабильную. Согласно отчету областного управления ветеринарии, с начала года зарегистрирован лишь один очаг этого особо опасного инфекционного заболевания – у крупного рогатого скота в одном из крестьянских хозяйств Теректинского района.

– Согласно ветеринарному законодательству, сельскохозяйственные животные начиная с возраста 12 месяцев проверяются на бруцеллез дважды в год – весной и осенью. По плану за истекшие девять месяцев было обследовано 666,8 тысячи голов КРС (103% от плана), при этом 4 942 пробы дали положительный результат, что составляет 0,7% зараженности. По мелкому рогатому скоту проверено 1 124,2 тысячи голов (101%), из них 1 203 особи оказались инфицированными, что составляет 0,1% зараженности, – отчитался на недавнем брифинге заместитель руководителя Западно-Казах­станского областного управления ветеринарии Нурхайыр Кусаенов.

По словам эксперта, в последние семь лет уровень заболевае­мости идет на снижение. Так, если зараженность среди КРС в 2018 году составляла 9 431 животных (1,6%), то в 2023-м – 4 141 (0,5%). В текущем году на санитарный убой в специализированные организации области сдано 4 316 голов КРС и 991 голова МРС, зараженных бруцеллезом. По поручению Министерства сельского хозяйства в регионе запланировано строительство трех убойных пунктов в Бокейординском и Теректинском районах.

На текущий год предусмотрено проведение противоэпизоотических ветеринарных мероприятий по 15 особо опасным инфекциям. Всего запланирована вакцинация в объеме 10,1 млн доз и 2,2 млн исследований на бруцеллез. На данный момент в область поступило 9,6 млн доз вакцин. Ученые считают, что бруцеллез в Казах­стане остается проблемой как медицинской, так и ветеринарной.

– Практически во всех регионах люди болеют бруцеллезом, заражаясь от больных животных и животноводческой продукции, – говорит директор НИЦ ветеринарии и биотехнологии Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, председатель ОО «Ветеринарные врачи ЗКО», доктор ветеринарных наук, профессор Гайса Абсатиров. – Бруцеллез, как и всякая другая инфекцион­ная болезнь, возникает и распространяется по объективным законам эпизоотологии. В соответствии с этой закономерностью имеется эпизоотическая цепь – от источника возбудителя через механизмы передачи болезни к восприимчивому животному.

Анализ причин сложившейся ситуации свидетельствует о том, что существующая у нас стратегия борьбы и профилактики бруцеллеза не позволяет разорвать эту цепь. Необходима качественная диагностика с целью своевременного выявления источника возбудителя и его обезвреживания.

– Но у нас – то не проведена достоверная идентификация животных, то в положенные сроки диагностические лаборатории не обеспечены необходимыми биопрепаратами, – говорит Гайса Абсатиров. – И больные животные, оставаясь в группе, продолжают распространять болезнь. Есть вопросы и к обновленным методам диагностики. К примеру, в настоящее время все поголовье крупного и мелкого рогатого скота дважды в год, как говорилось выше, исследуется, начиная с 12-месячного возраста. Однако практика оздоровления неблагополучных пунктов показывает, что молодняк и до этого возраста заражается бруцеллезом и активно показывает серопозитивность. Например, динамика диагностических исследований при оздоровлении неблагополучного пункта КХ «Арыстанов» района Байтерек Западно-Казахстанской области выявила 33,5% зараженности телят 5–9-месячного возраста.

Имеются недоработки и в проведении ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на второе звено эпизоотической цепи, считает ученый. Эти мероприятия должны быть нацелены на уничтожение возбудителя болезни в окружающей среде путем проведения механической очистки помещений для содержания скота, выгульных дворов с последующей их качественной дезинфекцией.

Но процесс также затягивается, особенно на подворьях, где владельцы животных не проводят механической очистки и подготовки объектов для дезинфекции ветеринарными специалистами.

И, наконец, не менее важным фактором борьбы с инфекцией являются мероприятия, направленные на охрану восприимчивых животных, то есть проведение профилактической вакцинации. В этом процессе пока также нет планомерной системности.

Владельцы животных на свое усмотрение приобретают вакцину и проводят прививки. По этой причине нет возможности провести мониторинг и оценить эффективность работы.