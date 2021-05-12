Когда Казахстан подключится к "всемирному" интернету One Web

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на пленарном заседании в Мажилисе рассказал о том, когда и какие регионы Казахстана подключатся к "всемирному" интернету в рамках проекта One Web, который нацелен на обеспечение всей планеты широкополосным доступом к Сети с помощью технологии мобильной спутниковой связи, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сказал Багдат Мусин, компанией One Web предусматривается запуск около 600 спутников.
"На сегодняшний день 146 спутников уже имеются на орбите. Поэтому обеспечивается доступ к интернету по всему миру. В рамках обеспечения регионов Казахстана интернетом мы провели несколько переговоров с компанией One Web. До конца 2022 года совместно с этой компанией некоторые населенные пункты будут подключены к спутниковому интернету", – пояснил глава МЦРИАП РК.
Вместе с тем, как отметил Багдат Мусин, в ходе переговоров возник ряд вопросов.
"Имеются некоторые вопросы по информационной безопасности, по предоставлению радиочастотных линий. Также имеются некоторые процедурные моменты. Мы сейчас проводим переговоры, но в пилотном режиме до конца этого года в двух населенных пунктах мы обеспечим интернет совместно с компанией One Web", – сказал он.
Министр проинформировал, что на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 1200 населенных пунктов, в которых нет интернета.
"В 510 качество интернета очень низкое. Эти населенные пункты мы планируем обеспечить качественным интернетом до конца 2022 года. А обеспечить полностью 1200 населенных пунктов мы также планируем до конца 2022 года", – сказал он, добавив, что вопрос об обеспечении интернетом населенных пунктов, в которых проживает менее 50 человек, еще открыт.
Кроме того, министр подчеркнул, что Казахстан сотрудничает не только с компанией One Web.
"Хотелось бы дополнить, что это не только One Web, но и "Старлинк", и через другие спутники обеспечение интернетом сейчас активно развивается. Поэтому мы сейчас не будет привязываться только к компании One Web, мы также работаем и с другими компаниями", – сказал он.