Когда Казахстан подключится к "всемирному" интернету One Web

Происшествия
Лаура Тусупбекова
Фото с сайта pixabay.com
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на пленарном заседании в Мажилисе рассказал о том, когда и какие регионы Казахстана подключатся к "всемирному" интернету в рамках проекта One Web, который нацелен на обеспечение всей планеты широкополосным доступом к Сети с помощью технологии мобильной спутниковой связи, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Как сказал Багдат Мусин, компанией One Web предусматривается запуск около 600 спутников.

"На сегодняшний день 146 спутников уже имеются на орбите. Поэтому обеспечивается доступ к интернету по всему миру. В рамках обеспечения регионов Казахстана интернетом мы провели несколько переговоров с компанией One Web. До конца 2022 года совместно с этой компанией некоторые населенные пункты будут подключены к спутниковому интернету", – пояснил глава МЦРИАП РК.

Вместе с тем, как отметил Багдат Мусин, в ходе переговоров возник ряд вопросов.

"Имеются некоторые вопросы по информационной безопасности, по предоставлению радиочастотных линий. Также имеются некоторые процедурные моменты. Мы сейчас проводим переговоры, но в пилотном режиме до конца этого года в двух населенных пунктах мы обеспечим интернет совместно с компанией One Web", – сказал он.

Министр проинформировал, что на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 1200 населенных пунктов, в которых нет интернета.

"В 510 качество интернета очень низкое. Эти населенные пункты мы планируем обеспечить качественным интернетом до конца 2022 года. А обеспечить полностью 1200 населенных пунктов мы также планируем до конца 2022 года", – сказал он, добавив, что вопрос об обеспечении интернетом населенных пунктов, в которых проживает менее 50 человек, еще открыт.

Кроме того, министр подчеркнул, что Казахстан сотрудничает не только с компанией One Web.

"Хотелось бы дополнить, что это не только One Web, но и "Старлинк", и через другие спутники обеспечение интернетом сейчас активно развивается. Поэтому мы сейчас не будет привязываться только к компании One Web, мы также работаем и с другими компаниями", – сказал он.

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