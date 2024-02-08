Когда каждая буква – искусство!

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Игорь Прохоров

Выставка, посвященная каллиграфии и восстановлению письменного наследия Исламской Республики Иран, проходит в столице.

фото Игоря Бургандинова

В экспозиции представлено более 50 образцов исторических надписей, написанных куфи­ческим письмом, копии реставрированных средневековых книг и рукописей, посвященных истории народов Центральной Азии.

– Нынешнее мероприятие – уникальный проект для нашей страны, – говорит Жандос Болдыков, директор Центра рукописей и редких книг Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации. – Впервые в Казахстан приехали ведущие иранские реставраторы и каллиграфы, которые проведут обучающие семинары и мастер-классы для наших специалистов.

В ходе встречи Президента ­Касым-Жомарта Токаева с главой Ирана Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году обсуж­дались вопросы культурного взаимодействия. ­Казахстан, в частности, поддержал инициа­тиву Ирана организовать совместные исследования наследия известных истори­ческих личнос­тей, имеющих важное значение для наших народов.

– Иранские специалисты имеют большой опыт в реставрации рукописей. Представленные образцы древних надписей и копии письменных памятников истории и культуры являются их лучшими трудами, – отметил на открытии выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар.

Иранская классическая школа реставрации считается одной из лучших в мире. Ее представители до сих пор используют натуральные бумагу, краски, подбирают материалы, которые использовались в век создания произведений. Это уникальная методика и уникальный стиль, познакомиться с которыми казахстанским рес­тавраторам будет очень важно. Поэтому в проекте участвуют 40 казахстанских специалистов, по окончании мастер-классов и семинаров они получат сертификаты от иранских мастеров.

– Мы привезли рукописи из центра микрофильмирования «Нур», расположенном в городе Мешхеде, – говорит специалист по рукописям, автор более двадцати книг о реставрации Мухаммад Вафодор. – Некоторым представленным на выставке книгам более 800 лет, все они очень ценные.

При их отборе иранские специалисты постарались представить две культуры: казахскую и иранскую.

– Вот книга XV века «Зубдат ат-таварих» («Сливки летописей») автора Хафиза Абру, в которой собраны ценные сведения по истории казахского народа, – поясняет Мухаммад Вафодор. – Это удачно реставрированный нами фолиант. В нем описываются бурные события эпохи Тимуридов, даются точные биографии и даже миниатюрные портреты правителей Центральной Азии. В другой отреставрированной нами книге собраны высказывания четвертого праведного халифа – Али. Казахстанской публике мы представляем и прекрасно восстановленную рукопись «Шахнаме», ее страницы украшены золотом! Ей более пятисот лет, но само произведение создано более тысячи лет назад. А вот «Книга молитв», она предназначена для исцеления от болезней.

Одна из молитв, написанная в эпоху Тиму­ридов золотыми крас­ками, – блестящий образец средневековой арабской каллиграфии.

Следующая очень ценная книга рассказывает об одном из сыновей эмира Тимура Шахруха, женившемся на красавице Гаухаршад. Современники Тимуридов сообщали, что она и ее муж щед­рым покровительством искусствам привлекали к своему двору известных художников, архитекторов, философов и поэтов. В Мешхеде у Гаухаршад была своя мечеть, построенная в 1418 году. В числе ее сыновей были знаменитый астроном Улугбек и основатель академии художеств в Герате Гияс ад-Дин.

Также иранские гости представили средневековые книги «о лечении животных», то есть по ветеринарии.

– Много веков назад персидские специалисты приезжали в казахский город Тараз и делились сек­ретами врачевания с местными жителями. Свидетельство тому – представленный на нынешней выставке манускрипт, – говорит Мухаммад Вафадор. – В нем упоминается 16 видов казахских лошадей. Одной из них – «хурун» сейчас уже нет, но в средние века она была очень популярна среди кочевников. Таких лошадей было трудно обуздать, и в книге как раз говорится, как с ними справиться наездникам.

Следующий образец успешной реставрации – средневековое издание поэта Низами «Хамсе», объе­динившее пять произведений: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Медж­нун», «Семь красавиц» и «Искандар-наме». Примечательно, что Низами писал стихи на тюркском и на персидском языках.

В книге «Комментарии к Священному Корану» автора ат-Табари собрано немало исторических сюжетов.

Мероприятие, организованное Нацио­нальным центром рукописей и редких книг и посольством Исламской Республики Иран в Казахстане, позволит всем желающим приобщиться к секретам реставрации и искусству каллиграфии.

#Астана #Иран #выставка #каллиграфия

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