Когда любовь возвращается сторицей

– Сезон только начался, еще даже нечего показать, – скромно говорит земледелица с более чем полувековым стажем Любовь Дмитриевна Зизева, приглашая в свой огород, который раскинулся позади большого уютного дома. Но на самом деле участок встречает нас и яркой зеленью, и пестротой первых весенних цветов, и аккуратно огороженными будущими грядками. В одном краю огорода уже источают аромат густо покрытые молодыми листочками кусты той самой настоящей смородины, в другом – только-только распус­кает почки малина. Посреди этой красоты высится приличных размеров самодельная, но капитальная теплица, куда и приглашает хозяйка.

В земле, в теплой испарине, уже прилично подросли огуречные всходы и дружно подрастают щавель и листья салата. «С осени кустик оставляешь, он сеется, и вот уже с ранней весны зелень свежая», – уточняет Любовь Дмитриевна. Тут же выставлены и емкости с разнообразной рассадой.

– Раньше 20 апреля я ее в огород не высаживаю, – делится 65-летняя жительница села Оте­най, – потому как в начале апреля у нас всегда ветра и заморозки. А потом она даже не болеет.

Семена Любовь Дмитриевна сеет в конце февраля – начале марта, чтобы пораньше получить первый урожай. Сначала рассада поднимается дома и уже подросшая отправляется в парник. А потом уже окрепшие кустики баклажанов и перцев высаживаются в грядки. Полив – только теплой водой, которая специально отстаивается в бочке.

– А помидоры и огурцы так и остаются расти под крышей, – продолжает собеседница. – Потому что последние годы у многих с наступлением жары они начинают болеть и погибают от мучнистой росы и фитофтороза – его приносят осадки. Еще рассаду высаживаю по очереди – раннюю, потом попозже, чтобы получать урожай до самых морозов. И вот еще хитрость – когда первые кусты огурцов уже отплодоносили и засохли, мы их опускаем и щедро заливаем водой. После этого от корня начинают идти новые побеги. Так без лишних хлопот и растут огурцы.

Также до конца апреля не открывают и виноград, коим щедро засажен весь участок. Опытные садоводы знают, что тепло второго месяца весны обманчиво, и в наших краях в середине месяца обязательно ударяют морозы. Ранний белый, крупный и очень сладкий черный «тайфи», ароматная «изабелла»… Вкуснее домашнего винограда не найдешь, уверена дачница. А потому и выращивает его в избытке, все лето угощая полезным лакомством родных, соседей и друзей.

Уже с марта, увлеченно рассказывает пенсионерка, начались первые работы на любимом участке. Сначала приступает к подготовке теплицы, а дальше и всего огорода. Здесь, несмотря на неустойчивую еще погоду, уже хорошо подросла зелень: петрушка, лук и чеснок.

– Пересадили клубнику и сейчас готовим грядки под рассаду, – показывая на будущие ряды, продолжает экскурсию хозяйка.

На своем участке она никогда не использует «химии» – только перегной, ну и чистый навоз – лучшее удобрение на все времена.

– И в парнике, и на участке, чтобы был лучше урожай, мы сеем горчицу, – раскрывает еще один секрет земледелия Любовь Дмитриевна. – Она вырастает, мы ее перекапываем и потом уже высаживаем нужные культуры. Горчица обеззараживает землю: в ней потом нет всяких насекомых-вредителей и болезней, и в то же время это мульчирование и удобрение.

Горчица спасает картофель от проволочника. Сначала поп­робовали при посадке класть в каж­дую лунку горчичный жмых, который продают в магазинах, и получили чистые и целые клубни, вспоминает земледелица. А потом стали сеять семена горчицы, но не каждый сезон, а через год.

Большие территории палисадника отведены под розы – они у Любови Дмитриевны вызывают особый восторг. Каких только сортов она не выращивает! Прек­расные цветы особого ухода не требуют, считает пенсионерка. Главное – удобрять перегноем, вовремя проводить обрезку, окучивать и поливать раз в две недели, даже в жару, но обильно. Через день и уж тем более ежедневно поливать розы нельзя, подчеркивает цветовод.

– Смотрите: красные, розовые, морковные… А это пионовидные, вот еще зелено-белые, так называемые долларовые, мои любимые, – демонстрируя фотографии в телефоне, рассказывает садовод. – Обязательно приезжайте летом, когда все в цвету! В саду у нас есть любимый уголок, где муж своими руками сделал родничок в окружении камней, которые специально везли с Текели. Тут и качели, которые я очень люблю, – супруг сделал для меня такой подарок, когда я сильно болела. Здесь все утопает в цветах – до конца лета цветут гортензия, разноцветная петунья и лилии. Вдоль тропинки растет «изабелла». Запах стоит невероятный! Вечерами поют соловьи. Вот так сядешь после работы в огороде и по-настоящему отдыхаешь.

Сейчас здесь уже вовсю цветут мелкие густо-фиолетовые фиалки и ярко-желтые нарциссы. Скоро их сменят пионы и ирисы. И так до глубокой осени сад будет радовать буйными красками и неповторимым ароматом.

В огороде у семьи Зизевых растет все – от картофеля до мелиссы: супруги очень любят ароматный и полезный травяной чай. Отдельное место отведено под крапиву, отвар которой является прекрасным кроветворным и витаминизирующим средством, делится собеседница. Уже видны и первые всходы перечной мяты – ее все лето будут использовать для приготовления домашнего мохито. Просто добавляешь в воду сок лимона, мед, мяту, делится рецептом хозяйка, – и готов полезный и полностью натуральный напиток, который с удовольствием пьют и взрослые, и дети.

Вообще, любовь к земле у женщины с детства – уже в семь лет она помогала бабушке полоть и поливать. И потом всю жизнь, вспоминает учитель начальных классов, успевала и работать, и содержать в порядке большой огород, ухаживать за коровами, телятами, курами, гусями и даже цесарками. Сейчас чете Зизевых большое хозяйство уже не под силу, но участок у дома – это нас­тоящее дело для души.

– У работы на земле сколько преимуществ: во-первых, это физическая активность на свежем воздухе, под солнышком. На огороде не напрягаешься, все делаешь с удовольствием – никакой фитнес не нужен. И при этом любуешься такой красотой, а положительные эмоции дорогого стоят, – перечисляет Любовь Дмитриевна. – Во-вторых, все свое и раннее. Все лето едим сами, снабжаем свежими овощами и фруктами детей, внуков и нашу любимую правнучку. К тому же замораживаем: укроп, кинзу, пет­рушку, зеленый лук, помидоры черри, перцы-светофоры в свежем виде. Баклажаны раньше сушила, а сейчас приспособилась делать готовый тушеный салат и замораживать его порциями. Груши, яблоки, сливы желтые и черные, урюк отправляю на пастилу и компоты, ягоды замораживаю. Раньше очень много консервировала, а сейчас в три морозилки делаю заготовки, которые мы едим по сей день.

Богатый урожай можно сох­ранить до самого Нового года и в свежем виде. К примеру, пос­ледние партии помидоров при первых морозах хозяйка укладывает в коробки, которые хранит в темном прохладном месте. Постепенно плоды доспевают, каждый день радуя натуральным вкусом и ярким ароматом. В магазинах такого не найти! Внуки покупные овощи и фрукты вмиг распознают и есть отказываются, улыбается любящая бабушка. А потому и старается она вырастить самый лучший урожай.

Зима, делится Любовь Дмитриевна, проходит словно в спячке. Правда, физическую активность супруги не оставляют: уже много лет они практикуют скандинавскую ходьбу, выезжают на природу, любуясь живописными окрестностями, а также посещают горячие источники, что в 500 км от Талдыкоргана. Но только наступают первые теп­лые деньки, и они с супругом Виталием Петровичем сразу же выходят на любимый участок.

– Земля радует, успокаивает, – с улыбкой говорит дачница. – Когда начинает все цвести, утром выглянешь в окно – а перед глазами такая красота. И это рождает огромную благодарность к Богу, что дал этот прекрасный плодородный кусочек земли. Казалось бы, каждый год одно и то же, уже можно и привыкнуть. Но нет – каждый раз радуешься первым всходам, первому листочку, первому огурчику, первой ягодке. Это настолько вдохновляет!

А природа, словно чувствуя искреннюю любовь и заботу, отвечает полной взаимностью. Это видно по налитым всходам, упругим кустарникам и крепконогим деревьям – участок Зизевых уже наполнен жизнью и цветет, несмотря на скудное пока зеленое одеяние.

– Любовь и благодарность – это главное в огороде, – считает Любовь Дмитриевна. – Любить надо эти цветы, каждое растение, тогда и земля отблагодарит.

Все излишки – рассады ли, урожая – Любовь Дмитриевна всегда раздает бесплатно. Оттого и знают ее многие в Талдыкоргане и окрестностях: из ее ростков всегда вырастают самые крупные и сладкие помидоры.

– Я рада угостить всех. Летом, с кем ни общаюсь, всегда спрашиваю: «Я тебе давала виноград? А абрикосы?» – смеется пенсионерка. – Когда с радостью делишься, Бог всегда благословляет еще больше.