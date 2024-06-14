Когда мечты сбываются

Говорят, что профессии бывают разные, да и хобби у каждого свое. А вот объединить эти две категории, научиться зарабатывать на любимом деле, получая эстетическое удовольствие в процессе, – поистине счастье. Моя собеседница одна из таких счастливиц. Зовут ее Юлия Крыловецкая, и она – портниха.

– Всегда не любила офисную работу. Угнетали восьмичасовой режим рабочего дня, бесконечные отчеты, учеты, балансы... То ли дело сейчас. У меня практически все время уходит на работу, – смеется Юлия. – Но она мне по душе. А это совсем другое. Я с легкостью могу подскочить в шесть утра, быстро собраться и буквально лететь в свой маленький мир на цокольном этаже.

Здесь есть все для хобби, которое совсем недавно превратилось в основной источник дохода. Юлия не замечает, как проходит время. Порой даже дочь звонит, напоминая о том, что пора бы идти домой.

Но так было не всегда. Мастерица долго искала себя в различных профессиях. Но ни в одной из них не было той свободы, которой требовал внутренний мир.

Шить Юлия научилась давно. Сначала шила себе одежду. Думала в дальнейшем работать на заказ. Но при первой попытке осуществить задуманное желание сразу отпало. Поняла, что одеж­да – это совсем не то. Вот тут и начался путь исканий, мытарств.

Тогда она еще работала, как говорится, на «дядю»: после работы шила постельное белье, подушки-трансформеры и прочее. Параллельно начала вести аккаунт в Instagram, выкладывала свои работы. Заказы поступали, но не так, как хотелось бы.

И вот однажды знакомая попросила сшить мешочки для маленьких презентов на мероприятие. Обговорили размеры, материал, цвет. Пошила нужное количество. Разглядывая свою работу, поняла, что чего-то не хватает. Пришла в голову мысль добавить какую-нибудь вышивку. Сделала под заказ у другой мастерицы.

Те мешочки понравились всем! На следующий же день вдохновленная успехом Юлия уже подбирала себе вышивальную машину. Оформив на нее кредит, через два дня «юзала» программу и делала пробную вышивку… Тут-то и загорелись глаза – а мечты-то сбываются!

На сегодняшний день есть большой ассортимент творческих работ мастера. Это мешочки-открытки для винно-водочных изделий, мешочки для ювелирных украшений, для досок садху. Также имеются в арсенале и рюкзачки для маленьких принцесс. И все это с вышивкой. Заказывают даже картины! А узоры заказчики выбирают сами: это могут быть и цветы, и вензеля, и милые животные. А в последнее время очень часто стали заказывать чехлы для бутылей под питье­вую воду в офис, конечно же, с вышивкой логотипа компании.

– Мне, кстати, очень нравится работать с детскими рисунками, – уточняет наш мастер. – Сейчас у меня уже большой опыт и пошива, и вышивания, даже есть мысли проводить курсы для начинающих. Но на это, если честно, не хватает времени.

Навыки прежней профессии тоже пригодились в новой работе. Ведется весь необходимый учет материалов, затрат, расходов, доходов.

– А куда деваться? Мы, индивидуальные предприниматели, отчитываемся в налоговые органы. А зачем платить за эти услуги, если есть все необходимые знания, – рассуждает она.

Пока красавица-мастерица с упоением рассказывала свою историю, я разглядывала ее действительно маленькую мастерскую. Это всего 18 квадратных метров помещения. Но как грамотно распланирован каждый уголок! Здесь помещаются три рабочих стола: раскройный, стол для швейной машинки и отдельно для вышивальной. Рядом полка со всей необходимой швейной фурнитурой. А также здесь умес­тился небольшой стенд с готовыми изделиями.

– Заказы принимаю не только онлайн, – подмечает Юлия. – Сейчас модно делать презенты со смыслом. Но не всегда можно подобрать подходящий подарок, который бы отражал всю суть пожелания. Кулинары здесь выбрали такой виток, как бенто-тортики. Это действительно универсальный подарок для сладкоежек – и вкусняшка, и добрые слова одновременно. У меня на этот счет свое видение – упаковка подарка с любым пожеланием, только в виде вышивки. А мои мешочки могут и в дальнейшем еще послужить.

Обращаются и мужчины, и женщины разных возрастов, предпочтений. Кто-то впопыхах не все предусмотрел при подготовке к мероприятию, нап­ример, и слезно просит принять срочный заказ. Вот тут, кстати, надо соглашаться осторожно, выяснить все подробности, потому что в спешке человек не все может учесть, а лишний раз отвлекать из-за нюансов тоже неправильно, там и так хлопот хватает.

– А хочется же, чтобы человек порадовал своих близких, – делится собеседница. – Принимая заказ, сразу же приступаю к работе. Хорошо, если есть все необходимое, а иногда приходится делать дополнительный закуп, на что тоже уходит время. Приятно после отправки изделий получать не только оплату за работу, но и слова благодарности, хорошие пожелания, которые меня безумно вдохновляют. Так и создается репутация хорошего мастера...

Однажды, вспоминает Юлия, был случай перед Наурызом. Пришла девушка, молоденькая такая, хорошенькая. Попросила подобрать для нее мешочки под гостинцы родственникам и подсказать, какую лучше вышивку сделать. Гостинцы принесла с собой, чтобы сразу посмотреть, как это будет выглядеть в целом. И как-то так закрутилась беседа, беспечно пошел разговор. И пос­меялись, и погрустили даже. А за окном в тот день по-мартовски пасмурно было и сыро.

– Я ей предложила попить чаю, как раз заварила свежий, выложила ароматные баурсаки из сумки. А она, глядя на меня, достала конфеты из своей. Посидели как старые знакомые. Потом, конечно, и вышивку придумали. Где и солнце, и птицы, и красивый силуэт девушки в нежном платье как олицетворение вес­ны. Так до сих пор и общаемся с ней, – вспомнила Юлия.

Как бы то ни было, наверняка многие мечтали, а то и продолжают мечтать работать в свое удовольствие и получать при этом стабильный достойный доход. И вот такие истории наглядно показывают, что нет ничего невозможного, было бы желание. Ну и мечта, которая непременно сбудется!