Фото: Kazpravda.kz
Общество
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2023 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

Так, священный месяц Рамазан в 2023 году начнется 23 марта.

Ночь предопределения (Қадыр түн) выпадает на ночь с 17 на 18 апреля.

Ораза айт будет 21 апреля.

Первый день Курбан айта приходится на 28 июня.

Начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований. Специалисты предупреждают, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на день раньше или позже из-за наступления новолуния, пояснили в ДУМК.

 

 

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