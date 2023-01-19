На 1 июня перенесли последний звонок в школах Казахстана

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В Казахстане 1 июня школьники страны наряду с Международным днем защиты детей будут праздновать последний звонок. Об этом рассказала председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова, передает Kazpravda.kz.

Она напомнила, что продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель.

"Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября, а завершается 31 мая. Это учебный день, где помимо уроков будут проходить внеклассные мероприятия, с учетом возрастных особенностей детей. Первого июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться мероприятия, торжественные линейки и утренники последних звонков", – сообщила спикер.

Отметим, накануне мажилисмен Алтай Аманжол потребовал перенести последний звонок в школах с 31 мая на 30 мая либо на 1 июня. Такое предложение связано с тем, что 31 мая в Казахстане – День памяти жертв политических репрессий.

Оглашая свой депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса, Алтай Аманжол напомнил, что согласно приказу министра просвещения РК от 12 августа 2022 года, последний звонок в школах установлен на 31 мая. По его словам, 31 мая - это день, когда казахстанцы должны чувствовать свой долг перед благородными предками, которые боролись за страну и погибли на пути построения государства. Эти люди были расстреляны и репрессированы, но до конца оставались верными своим идеалам, за которые безвинно пострадали.

"Неужели в Министерстве просвещения не нашлось ни одного человека, который мог бы сказать, что 31 мая - День памяти жертв политических репрессий и голода? Хочу сказать, что дату последнего звонка в школах следует перенести на 1 июня либо на 30 мая! Это очень справедливо, поскольку мы знаем, что в этот день каждый человек должен вспомнить всех наших героев", - сказал депутат.

Также Алтай Аманжол предлагает проводить минуту молчания в этот день.