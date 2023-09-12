Когда сапожник без сапог

Более того, мы одними из первых отказались от атомной генерации электроэнергии. Связано это оказалось с тем, что электростанция на быстрых нейтронах мощностью 350 МВт в городе Актау, функционировавшая с 1973 по 1999 год, работала на высокообогащенном уране, от которого стал отказываться весь мир из-за высокой угрозы утечки радиационных материалов.

Однако говорить о том, что Казахстан в тот момент окончательно отказался от генерации энергии атома, не следует. Сейчас существует множество спекуляций на эту тему, но принципиальная позиция на высшем уровне о возобновлении атомной генерации в нашей стране давно сформирована.

Впервые намерение построить АЭС близ Балхаша было озвучено в Казахстане в 1998 году – еще до остановки реактора в Актау, но по ряду причин эти работы свернули. В ноябре 2006-го Правительство приняло постановление о подготовке строительства станции в Мангистауской области на базе бывшего атомного энергокомбината.

Разработка ТЭО и обоснований инвестиций в проект АЭС в Актау должна была завершиться в 2009 году. Но в феврале 2009-го из-за возникших вопросов, касаю­щихся передачи интеллектуальной собственности, проект приостановили, хотя первый энергоблок, согласно имевшимся на тот момент договоренностям, мог бы быть запущен уже в 2016-м.

Но одно дело отказаться от АЭС, а другое – начать все сначала. Для вступления в клуб необходимо еще получить одобрение целого ряда международных организаций. В том числе Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

В 2013 году Казахстан заявил о намерениях создания на территории нашей страны Банка низкообогащенного урана под эгидой агентства. Можно предположить, что этот шаг был час­тью сделки с МАГАТЭ – организации, без одобрения которой строительство АЭС невозможно. И это был важный шаг, поскольку именно на низкообогащенном уране работают все современные атомные электростанции.

В июне 2015 года был одобрен проект нового закона «Об использовании атомной энергии». А уже в ноябре 2016-го в Казахстан прибыла миссия по комп­лексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) с участием представителей и экс­пертов МАГАТЭ. Комиссия составила отчет с предложениями и рекомендациями по обновлению национального плана развития и усиления ядерно-энергетической инфраструктуры. И только в апреле 2023-го Казахстан и МАГАТЭ подписали программу технического сотрудничества. Иными словами, за это время мы прошли только первый этап на пути к генерации собственной атомной электроэнергии.

В своем новом Послании Глава государства особо отметил эту тему: «Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум».

Предложение Президента является логичным продолжением многолетней работы не только Правительства, но и всей страны по подготовке к реализации проекта строительства собственных атомных генерирующих мощностей. С учетом того, что лояльность населения к строительству АЭС является одним из условий МАГАТЭ, вынесение данного вопроса на референдум – не просто способ выяснить волеизъявление народа Казахстана, но и возможность дать организации однозначный и безапелляционный ответ по соблюдению или несоблюдению условия.

Таким образом, Казахстан, обладающий огромными запасами урана, но не использующий их во благо, в данный момент переходит к следующему этапу реализации собственной ядерно-энергетической программы, где население оказывается уже не просто наблюдателем за этим процессом, а непосредственным участником.