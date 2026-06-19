Когда счет идет на секунды

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Когда в отделении раздается тревожный сигнал монитора, времени на раздумья нет. Здесь счет идет не на часы и даже не на минуты. Но Бакытжана Койбекова такими моментами не испугать. Уже много лет он вместе с коллегами борется за пациентов, находящихся на грани жизни и смерти.

Врач признается: в медицину пришел не случайно.

– Еще в школьные годы мне хотелось помогать людям. Тогда, конечно, не представлял, насколько сложной окажется эта профессия и какой большой ответственности она потребует. Но я не жалею о сделанном выборе, – говорит Бакытжан Рысулы.

Он окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии, а затем интернатуру по специальнос­ти «невропатолог» в Государственном медицинском университете Семея. За годы работы он освоил кардиологию, анестезиологию и реаниматологию.

Свою карьеру врач начал в Баянаульском районе Павлодарской области, приехав по программе «С дипломом – в село!». Именно там он получил первый серьезный профессиональный опыт.

– В сельской больнице врач должен уметь многое. Иногда рядом нет узкого специалиста, и решение приходится принимать самостоятельно. Это хорошая школа, которая учит ответственности, – вспоминает он.

Через несколько лет молодому специалисту доверили руководство районной поликлиникой. Однако административная работа не смогла заменить главного – непосредственного общения с пациентами.

В 2015 году Бакытжан Койбеков переехал в Мангистаускую область и начал работать в областной многопрофильной больнице. Сначала – кардиореаниматологом и анестезиологом, затем возглавил отделение кардиореанимации, а с 2022 года руководит Центром общей реанимации.

Через отделение проходят сотни тяжелых пациентов. Инфаркты, инсульты, тяжелые травмы после ДТП, осложнения различных заболеваний – каждый случай требует максимальной концент­рации и знаний.

– В реанимации нет одинаковых дежурств. Ты никогда не знаешь, каким будет следующий час. Иногда за смену удается стабилизировать нескольких пациентов, и появляется ощущение облегчения. А иногда приходится бороться за человека много часов подряд, – продолжает врач.

Коллеги отмечают, что в напряженные моменты он сохраняет спокойствие и способность быстро принимать решения.

– Бывают ситуации, когда родственники теряют надежду, а Бакытжан Рысулы продолжает бороться. Он умеет собраться даже в самых сложных обстоятельствах и вести за собой всю команду, – рассказывают сотрудники больницы.

Одним из тяжелых испытаний для медицинского сообщества региона стала авиакатастрофа, произошедшая на территории Мангистауской области в конце 2025 года. В те дни врачи работали практически без отдыха.

– Это были часы, которые сложно забыть. Пострадавшие посту­пали один за другим. Нужно было быстро оценивать состояние каждого человека и принимать решения. Тогда работала вся сис­тема здравоохранения области, и каждый понимал важность своей задачи, – вспоминает Бакытжан Койбеков.

За внешним спокойствием доктора скрываются годы напряженной работы, бессонных ночей и тяжелых решений. В реанимации невозможно полностью отгородиться от человеческих эмоций.

– Есть пациенты, которых помнишь спустя много лет. Особенно детей и молодых людей. Бывает, встречаешь потом человека на улице, а он говорит: «Доктор, спасибо, что спасли меня». Ради таких моментов и работаешь, – признается врач.

При этом он убежден, что спасение пациентов – всегда результат командной работы.

– Один врач ничего не сможет сделать, – рассуждает он. – За каждым спасенным человеком стоит целая группа медицинских работников: анестезиологи, реаниматологи, медсестры, санитары, специалисты других отделений. Реанимация – это место, где особенно понимаешь ценность взаимной поддержки.

Высокий профессионализм Бакытжана Рысулы неоднократно отмечался на государственном уровне. В 2020 году он был награж­ден медалями «Шапағат» и «Халық алғысы». А в 2024-м удостоен ордена «Құрмет».

Однако сам доктор о наградах говорит сдержанно:

– Думаю, это признание труда всего коллектива. Для меня же самая большая награда – видеть, как пациент выписывается домой.

За пределами больницы он – заботливый отец сына и двух дочерей. Несмотря на напряженный график, старается проводить свободное время с семьей.

Коллеги отмечают его скромность, доброжелательность и готовность всегда прийти на помощь. Молодые врачи часто обращаются к нему за советом, причем не только по профессиональным вопросам, но и по разным жизненным ситуациям.

Медицина требует знаний, выдержки, постоянного саморазвития и умения брать на себя ответственность за чужие жизни. Бакытжан Койбеков однажды выбрал этот путь и уже много лет остается верен своему призванию. Пока большинство людей спят, отдыхают или проводят время с близкими, он вместе с командой дежурит там, где ежедневно решается самый главный вопрос – будет ли у человека завтра?..