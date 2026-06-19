Когда счет идет на секунды

Профессионалы
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Бакытжан Койбеков прошел путь от молодого доктора до руководителя Центра общей реанимации многопрофильной больницы

фото Центра общественных коммуникаций

Когда в отделении раздается тревожный сигнал монитора, времени на раздумья нет. Здесь счет идет не на часы и даже не на минуты. Но Бакытжана Койбекова такими моментами не испугать. Уже много лет он вместе с коллегами борется за пациентов, находящихся на грани жизни и смерти.

Врач признается: в медицину пришел не случайно.

– Еще в школьные годы мне хотелось помогать людям. Тогда, конечно, не представлял, насколько сложной окажется эта профессия и какой большой ответственности она потребует. Но я не жалею о сделанном выборе, – говорит Бакытжан Рысулы.

Он окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии, а затем интернатуру по специальнос­ти «невропатолог» в Государственном медицинском университете Семея. За годы работы он освоил кардиологию, анестезиологию и реаниматологию.

Свою карьеру врач начал в Баянаульском районе Павлодарской области, приехав по программе «С дипломом – в село!». Именно там он получил первый серьезный профессиональный опыт.

– В сельской больнице врач должен уметь многое. Иногда рядом нет узкого специалиста, и решение приходится принимать самостоятельно. Это хорошая школа, которая учит ответственности, – вспоминает он.

Через несколько лет молодому специалисту доверили руководство районной поликлиникой. Однако административная работа не смогла заменить главного – непосредственного общения с пациентами.

В 2015 году Бакытжан Койбеков переехал в Мангистаускую область и начал работать в областной многопрофильной больнице. Сначала – кардиореаниматологом и анестезиологом, затем возглавил отделение кардиореанимации, а с 2022 года руководит Центром общей реанимации.

Через отделение проходят сотни тяжелых пациентов. Инфаркты, инсульты, тяжелые травмы после ДТП, осложнения различных заболеваний – каждый случай требует максимальной концент­рации и знаний.

– В реанимации нет одинаковых дежурств. Ты никогда не знаешь, каким будет следующий час. Иногда за смену удается стабилизировать нескольких пациентов, и появляется ощущение облегчения. А иногда приходится бороться за человека много часов подряд, – продолжает врач.

Коллеги отмечают, что в напряженные моменты он сохраняет спокойствие и способность быстро принимать решения.

– Бывают ситуации, когда родственники теряют надежду, а Бакытжан Рысулы продолжает бороться. Он умеет собраться даже в самых сложных обстоятельствах и вести за собой всю команду, – рассказывают сотрудники больницы.

Одним из тяжелых испытаний для медицинского сообщества региона стала авиакатастрофа, произошедшая на территории Мангистауской области в конце 2025 года. В те дни врачи работали практически без отдыха.

– Это были часы, которые сложно забыть. Пострадавшие посту­пали один за другим. Нужно было быстро оценивать состояние каждого человека и принимать решения. Тогда работала вся сис­тема здравоохранения области, и каждый понимал важность своей задачи, – вспоминает Бакытжан Койбеков.

За внешним спокойствием доктора скрываются годы напряженной работы, бессонных ночей и тяжелых решений. В реанимации невозможно полностью отгородиться от человеческих эмоций.

– Есть пациенты, которых помнишь спустя много лет. Особенно детей и молодых людей. Бывает, встречаешь потом человека на улице, а он говорит: «Доктор, спасибо, что спасли меня». Ради таких моментов и работаешь, – признается врач.

При этом он убежден, что спасение пациентов – всегда результат командной работы.

– Один врач ничего не сможет сделать, – рассуждает он. – За каждым спасенным человеком стоит целая группа медицинских работников: анестезиологи, реаниматологи, медсестры, санитары, специалисты других отделений. Реанимация – это место, где особенно понимаешь ценность взаимной поддержки.

Высокий профессионализм Бакытжана Рысулы неоднократно отмечался на государственном уровне. В 2020 году он был награж­ден медалями «Шапағат» и «Халық алғысы». А в 2024-м удостоен ордена «Құрмет».

Однако сам доктор о наградах говорит сдержанно:

– Думаю, это признание труда всего коллектива. Для меня же самая большая награда – видеть, как пациент выписывается домой.

За пределами больницы он – заботливый отец сына и двух дочерей. Несмотря на напряженный график, старается проводить свободное время с семьей.

Коллеги отмечают его скромность, доброжелательность и готовность всегда прийти на помощь. Молодые врачи часто обращаются к нему за советом, причем не только по профессиональным вопросам, но и по разным жизненным ситуациям.

Медицина требует знаний, выдержки, постоянного саморазвития и умения брать на себя ответственность за чужие жизни. Бакытжан Койбеков однажды выбрал этот путь и уже много лет остается верен своему призванию. Пока большинство людей спят, отдыхают или проводят время с близкими, он вместе с командой дежурит там, где ежедневно решается самый главный вопрос – будет ли у человека завтра?..

#регионы #больница #врач #День медработника

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