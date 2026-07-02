Дом, в котором живут летчики

Командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК генерал-майор авиации Аскар Избасов прошел путь от летчика авиационного звена до руководителя военной авиации страны. За его плечами непростые девяностые, сотни часов в воздухе и гуманитарные операции, требовавшие такой же собранности, как при выполнении боевой задачи.

– Мой отец учился в Оренбурге, – рассказывает о себе Аскар Избасов. – Возвращаясь после получения распределения через Соль-Илецк, родители задержались там, и именно тогда я и появился на свет. До совхозной усадьбы меня везли на тракторе. Документы оформили позже, уже по месту работы отца в селе Костино.

Детство будущего командующего прошло в деревенских заботах: школа, сенокос, работа на ферме, лошади. Именно там, говорит он, и закладывался характер.

А авиация вошла в жизнь постепенно.

– В шесть лет меня впервые взяли в полет. Помню воздушные ямы. Тогда я еще ничего не понимал, но впечатление осталось на всю жизнь, – вспоминает Аскар Избасов.

В тринадцать он уже помогал на полях. Вместе с одноклассником вставал затемно, чтобы показывать сельскохозяйственному самолету Ан-2 направление очередного прохода.

– Помню, лежу в поле, отдыхаю, смотрю в небо. И тут прямо над головой прошли Су-25. Думаю, тогда у меня и возникло желание быть в авиации, – продолжает Аскар Гадылшиевич­.

После школы парень сразу хотел поступать в летное училище. Но отец посоветовал сначала пройти срочную службу. «Почувствуй армию. Пойми, действительно ли это твое», – говорил он.

И этот совет оказался полезным. Пос­ле армии Аскар Избасов поступил в Актюбинское высшее военное авиационное училище.

Каждый летчик помнит свой первый самостоятельный вылет.

– Это было ошеломительно. После посадки инструктор сказал: «Ну что, ты сам летал». А я удивился: «Да вы же мне помогали». Но он только улыбнулся: «Нет». Тогда я впервые осознал, что между мной и небом – только мои знания и ответственность, – делится воспоминаниями генерал-майор.

Начало службы пришлось на девянос­тые. Не хватало керосина, задерживали зарплату, полеты были редкостью. Многие уходили, но Избасов­ остался.

– Нас удержала любовь к небу. Каждый вылет был на вес золота. Мы часами занимались теорией, разбирали полеты, рассчитывали режимы. Верили, что государство окрепнет, – не прерывает рассказ Аскар Гадылшиевич.

Пережить те годы помогла семья. О близких он говорит с особенной теп­лотой:

– Есть слова Юрия Никулина: «Счас­тье – это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой». Это про мою жизнь. Супруга прошла со мной все. Когда не было света и нормальных условий, зимой мы с маленькой дочкой грелись у буржуйки. Без жены я не стал бы тем, кем являюсь сегодня.

Весной 2024 года казахстанская военная авиация столкнулась с испытанием, которое по напряжению мало отличалось от выполнения боевой задачи. Масштабные паводки затопили целые регионы страны. В тот момент Аскар Избасов занимал должность заместителя командующего Военно-воздушными силами.

– Глубокой ночью позвонил Главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал Даурен Косанов. Нужно было срочно спасать людей в районе Аркалыка. Мы немедленно подняли вертолеты. Район для наших экипажей был незнакомым, летели туда впервые. В темноте на крышах сначала вообще никого не было видно. Искали людей с помощью мощных фароискателей, зависали и поднимали на борт, – пояс­няет мой собеседник.

Около шестисот вылетов, тысячи спасенных людей – за этими цифрами стояла работа, требовавшая высочайшего мастерства. Ведь, чтобы поднять человека с крыши затопленного дома, экипажу нужно было удержать многотонный вертолет в режиме точного зависания.

– Три-четыре дня мы буквально жили в креслах, спали там же, контролируя обстановку круглые сутки. Летчики армейской авиации проявили себя очень мужественно. Полковник Владимир Семенов находил небольшие площадки перед домами, высаживал спасенных и сразу уходил за следующими. Полковник Даурен Каракатов, наши летчики-инспекторы – каждый работал на пределе возможностей, – не без гордости говорит о коллегах Аскар Гадылшиевич.

Но генерал-майор вспоминает не только пилотов. Когда дороги уже уходили под воду, водители продолжали подвозить керосин. Инженеры и техники без сна готовили машины к вылетам. Спасли всех, и это была общая работа.

Сегодня Военно-воздушные силы Казах­стана продолжают обновляться. На вооружение поступает новая техника, но главным ресурсом Аскар Избасов считает людей.

– Беспилотники стремительно входят в нашу жизнь. Искусственный интеллект будет помогать летчику, снимет часть нагрузки. Но заменить человека полностью он не сможет, – рассуждает он.

Почти 90% личного состава ВВС – выпускники Военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова­. Сам Избасов прошел путь от курсанта до инструктора, поэ­тому, встречаясь с молодыми офицерами, говорит с ними откровенно: «Вам сейчас гораздо легче. Государство создало хорошие условия. У нас в девяностые этого не было. Но одной романтики мало. Современный офицер должен обладать характером. Патриотизм – это понимание того, что кроме нас никто не обеспечит безопасность наших семей».

По его словам, один успешный вылет – это всегда работа десятков людей: инженеров, техников, связистов, специа­листов по вооружению, метео­рологов. Без них самолет не поднимется в воздух. Поэтому нужно уметь работать в команде.

В конце беседы спрашиваю, испытывает ли наш герой спустя столько лет службы волнение перед полетом.

– Конечно! Но это не страх. Это профессиональный тонус. Перед полетом нужно внутренне мобилизоваться, – отвечает он, а потом произносит фразу, которая, кажется, лучше всего объяс­няет выбор всей его жизни: – Летчик не может жить без неба. Это наш дом. Но его нужно уважать, небо ведь не прощает ошибок.