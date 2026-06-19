Я не имею права давать людям повод для уныния...»

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Заведующий химиотерапевтическим отделением областного онкологического диспансера Еркин Дуйсенбинов в прак­тической медицине больше пятнадцати лет. В регионе его знает, пожалуй, каждый, кто столкнулся со страшным диагнозом. Между собой, а самые смелые и при обращении, называют его просто – Райзаевич. И, откровенно говоря, пациенты постоянно ищут с ним личную встречу – не только в часы приема, а буквально в любую свободную минуту. Потому что знают: перед ними, во-первых, высококвалифицированный специалист, а во-вторых – человек, умеющий поддержать. Он оптимист, который не просто дарит людям надежду, а вместе с ними борется за нее, за результат.

А между тем Еркин Дуйсенбинов мог и не стать врачом. Он родился в семье потомственных теплоэнергетиков, и с детства его готовили к соответствующей профессии: шахматы, математика, точные науки. Но жизнь сложилась иначе. Свой осознанный выбор стать врачом мальчик из семьи технарей сделал после того, как в 1997 году в возрасте 47 лет от рака умер его отец. С тех пор нигде, кроме как в медицине, Еркин себя уже не видел.

Он поступил в Государственную медицинскую академию города Семея – в этом решении его поддержала мама. Учился по направлению акушерства и гинекологии. Во время практики, дежурств и отработок будущий доктор много времени провел в роддоме, и уже тогда, еще не получив дип­лом, понял, что именно в роддоме работать ему не хотелось бы. Поэтому, когда пришло время искать свое место в профессии, пошел в онкодиспансер. Главврач Мурат Кус­нуллович Сулейменов поверил в молодого специалис­та, и с 2010 года он работает в этой медицинской организации.

Начинал онкогинекологом. Но Еркин Райзаевич признается, что всегда был довольно самокритичен. Спустя несколько лет работы он понял: если за это время не смог сделать в хирургии что-то лучше, чем это делают коллеги, значит, нужно искать направление, где он сможет принести больше пользы. Поэтому, когда в отделении химиотерапии появилась вакансия, он решил попробовать себя в этом направлении. И, как оказалось, не прогадал. Здесь пригодились те самые качества, которые закладывались еще с детст­ва: умение анализировать и просчитывать. А главное – тут оказалось невероятно интересно работать, несмотря на всю сложность онкологической медицины.

– Отлично помню 2013 год, когда мы продвигали идею внедрения вакцинации от вируса папилломы человека в Казахстане. Это был пилотный проект, и уже тогда я удивлялся: неужели действительно можно избавиться от онкозаболевания? После долгого изучения я полностью ушел в химиотерапию, потому что в ней все главные перспективы борьбы с раком, – говорит врач. – Оборачиваясь назад, могу назвать такие цифры: тогда химиотерапия лечила примерно 30 человек в неделю, сегодня – это 500 человек в месяц. У нас колоссально выросли объемы, потому что в первую очередь расширились возможности. Один из главных прорывов последних лет – развитие генетики в онкологии. Возможность изучить особенности опухоли и подобрать лечение индивидуально уже изменила судьбы многих людей. И Павлодарская область остается тем регионом, где стараются максимально оперативно обеспечивать доступ пациентов к самому новому лечению. У нас есть шикарные кейсы, когда ситуации были действительно плачевные – вплоть до четвертой стадии и метастазов в головной мозг.

А люди до сих пор живы благодаря тому, что появилась возможность провести генетичес­кое исследование, найти вариант лечения и подобрать препарат.

Кстати, многие новые подходы Еркин Райзаевич внедрял сам. Именно он одним из первых в Казахстане начал устанавливать пациентам подкожные порт-системы для длительной химиотерапии – методику, которую позже стали применять и специалисты других регионов.

Следить за стремительным развитием мировой онкологии врачам помогает доступ к международным профессиональным ресурсам и исследованиям. Такую возможность дает членство в ведущих мировых сообществах, в том числе ESMO – Европейском обществе медицинской онкологии. Большая работа в этом направлении проводится и внутри страны. По словам Еркина Дуйсенбинова, значимым шагом стало решение, благодаря которому наши специалисты, вступившие в Ассоциацию онкологов Казахстана, получают возможность бесплатного членства в ESMO и доступ к современным международным профессиональным материалам.

Еще одно важное направление – участие в научной работе. До сих пор специалисты онкодиспансера проводили ретроспективные исследования, представляли результаты на международных конгрессах и публиковались в профессиональных изданиях.

В этом году планируют сделать следующий шаг – начать проведение собственных клинических исследований на базе учреждения. Соответствующий сертификат у Еркина Дуйсенбинова уже есть.

При этом Еркин Райзаевич не спорит: у системы здравоохранения, как и у любой большой сферы, хватает сложностей. Но если смотреть не на отдельные проблемы, а на большой путь, который прошла медицина независимого Казахстана, движение очевидно.

– Кто бы что ни говорил, но за эти годы мы ни разу не шагнули назад. Да, где-то спотыкаясь, сталкиваясь с трудностями, но мы все равно идем вперед. И идем хорошо. Если бы мне даже 10 лет назад сказали, что будет такой уровень, я бы, наверное, не поверил, – продолжает врач.

Но за всеми технологиями, исследованиями и препаратами остаются люди. И в онкологии это чувствуется особенно остро.

– Конечно, мы не железные. Устаем, переживаем, и друзей, родных лечим, и многие пациенты становятся близкими людьми. Я, бывает, ставлю себя на их место и думаю: а если это случится с тобой, как ты поведешь себя в этой ситуации? Тем более когда ты знаешь гораздо больше. Так что я просто не имею права давать людям повод для уныния, – говорит Еркин Райзаевич. – Если опус­каешь руки – делаешь только хуже. Этому меня жизнь научила. Нужно сделать все, что от тебя зависит. А дальше будет так, как будет.

Восстанавливаться после эмоционально тяжелой работы помогают спорт и семья. В онкодиспансере даже организовали небольшой тренажерный зал, где сотрудники могут заниматься после работы. Дома же главное – общение с близкими. Многодетный отец, а у Еркина Дуйсенбинова четверо детей, старается и свободное время проводить так, чтобы вместе с ними открывать что-то новое.

– Сейчас, пока лето, мы живем на даче всей семьей. Придумываем какие-то интересные занятия с детьми. Два года назад, например, выводили бабочек: из Бразилии заказывали куколок, наблюдали, как они развиваются, а потом выпускали уже настоящих больших чешуекрылых на волю. Сейчас хотим это повторить, поставить их в теплицу. Еще у нас дома есть настоящий полноценный телескоп – вместе с детьми наблюдаем за звез­дами, – рассказывает

Еркин Дуйсенбинов.

Кажется, этот подход Еркин Райзаевич сохраняет во всем: искать возможности, двигаться вперед и даже в самых сложных ситуациях сохранять интерес к жизни.