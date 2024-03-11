Когда трясет

4 марта, когда Алматы в очередной раз тряхнула подземная буря, подруга еще как-то держалась. С работы алматинцев в этот день отпустили пораньше. Моя Аленка весь день шаталась по улицам, отгоняя от себя страхи и тревожность.

Однако страхи и тревожность не улетают как назойливые мухи по первому требованию. Они все равно настигают тебя и бьют с удвоенной силой.

Ночью Аленке стало совсем тяжело. И она позвонила мне по видеозвязи. Ей недостаточно было просто говорить. Ей надо было видеть кого-то, пусть и за тысячу километров.

И я узрела, что такое пани­ческая атака. И это, скажу я вам… парализует, потому что ты не знаешь, как помочь человеку.

«Только не бросай меня», – все время повторяла подруга. Но в один момент связь прервалась. У меня разрядился телефон. Лихорадочно подключив его и перезвонив, увидела не только слезы. Всегда спокойная и дружелюбная Алена накричала на меня, обвиняя в том, что я плохая подруга, потому что не предусмотрела возможнос­ти разрядки телефона. Были гнев и злость, что я живу не в сейсмоопасной зоне, потом по­шли обвинения, что мне в жизни все легко дается, и даже в том, живу и работаю я в спокойной Астане.

И я вздохнула с облегчением. Гнев и агрессия по мне лучше, чем полное упадничество. Что-что, а с агрессией, в том числе собственной, я справляться умею. Иногда.

Я, совершенно интуитивно позволила подруге обрушить на меня поток обвинений. И до шести утра была с ней на связи. Держала ее «за руку». Выслушала обвинения, просьбы о прощении, увидела потоки слез, сама не веря себе, уверяла, что раз дом советской постройки, то он обязательно выстоит, и впервые увидела, как человек не может унять тремор рук, я услышала эту одышку до свиста, впервые увидела, как человек не справляется.

А утром моя подруга пошла к психологу.

Часто сталкиваюсь с тем, что люди с насмешкой относятся к таким людям. Тут же ставится «народный» диагноз «шизанутая», мол, с жиру бесишься, иди с утра до вечера коров паси, и никакая «шиза» тебя не возьмет. Вон, мол, наши бабки в поле рожали, мужей-абьюзеров терпели, и ничего, жизнь прожили, поле перешли.

Моя Аленка очень сильный человек. Рано лишилась по очереди сначала отца, потом родного брата, потом маму. На ее руках осталась больная бабушка. И она никогда не жаловалась. Но наступил момент, когда подруга не справилась. Не знаю, причина ли тому землетрясение или стихия стала триггером, который поднял огромный пласт подавленных когда-то чувств и переживаний. Знаю одно – в таких случаях нужна дружеская и профессиональная помощь.

Кстати, на Западе терапия у психолога входит в комплексное лечение онкологии и покрывается страховкой. Психолог ведет такого больного, пока не увидит, что страх отступил.

Пожалуйста. Если вы чувст­вуете, что не справляетесь, обратитесь к психологу. Сознание, подсознание, душа – это не порезанный палец. Это очень тонкая, уязвимая сфера.

Пожалуйста. Если вы видите, что кто-то не справляется, не отмахивайтесь от человека. Подержите его за руку, пусть и за тысячу километров, пока за дело не возьмется психолог. И поставьте свой телефон на зарядку.