Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста

Вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова на брифинге в СЦК рассказала, почему Конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» до сих пор не поставлен на утрату силы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Алма Муканова сообщила, что в целом ревизия законодательства, в том числе закона о первом президенте, находится в работе.

«Мы соответствующую информацию сможем предоставить, когда данная ревизия будет закончена. Но непосредственно по инициативе Правительства соответствующий проект закона не разрабатывается. Мы сейчас работаем именно с ревизионным материалом», – пояснила она.

Позже вице-министр добавила, что перед Правительством не ставилась задача о разработке отдельного закона, который бы ставил на утрату данный закон, по состоянию на сегодня.

«Сейчас в рамках реализации конституционных реформ все реформы были проведены. Вместе с тем мы также в курсе о том, что сейчас, возможно, со стороны депутатского корпуса будет соответствующий проект закона инициирован. В таком случае мы сможем дать соответствующую юридическую оценку при поступлении законопроекта на рассмотрение в Правительство», – заявила она.