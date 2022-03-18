Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК сообщила, когда в Казахстане могут полностью отказаться от требования по сохранению масочного режима, который ввели в 2020 году с началом пандемии КВИ, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Сегодня масочный режим отменен только на открытом воздухе. В связи с тем, что идет ежегодный эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций, и еще регистрируется коронавирусная инфекция, масочный режим в закрытых помещениях, с учетом того, что еще в центральных северных регионах держатся холода, пока остается. Как ситуация улучшится, данный вопрос будет рассмотрен на заседании МВК», - сказала Ажар Гиният.

Под улучшением ситуации министр подразумевает снижение случаев КВИ и заболеваемости ОРВИ.

Тем более, как отметила Гиният, сегодня в некоторых регионах не регистрируется ни одного случая КВИ, в связи с чем закрываются все ковидные стационары.

"В пользу отмены масочного режима могут сыграть и погодные условия: скоро уже потеплеет, и это может привести к снижению заболеваемости и ОРВИ", - добавила глава Минздрава.