Когда вода на вес золота

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Недавно наша газета сообщила о проблеме нехватки питьевой воды, обостряющейся каждое лето в селах Алматинской области («В очередь к водовозу», «Казахстанская правда» от 16.07.2025 г.). В частности, в самый разгар жары несколько дней без живительной влаги оставались жильцы четырех многоквартирных жилищных комплексов села Бесагаш.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бесагашский сельский округ, граничащий с Алматы, один из самых густонаселенных в Талгарском районе, в нем проживают около 55 тыс. человек. Долгие годы здесь не прекращается строительный бум. Вскоре число многоэтажных домов перевалит за сотню, причем цены за квадратный метр жилья в них практически сравнялись с алматинскими.

Именно интенсивное возведение «человейников», зачастую ведущееся с грубыми нарушениями законодательства, породило массу коммунально-бытовых проблем. Помимо нехватки питьевой воды в селе регулярно происходят перебои с электричеством, оставляет желать лучшего и состояние дорог.

На днях в связи с многочисленными жалобами граж­дан представители местных властей ознакомились с ходом строительства системы водоснабжения поселка Бесагаш, начатого еще в прошлом году. По информации акимата Талгарского района, поставкой воды в южную часть села занимается ТОО «Bauyr ltd company», которое унаследовало инфраструктуру обанкротившегося ТОО «Тас-кум су».

Степень изношенности сельских водопроводных сетей, проложенных в далеком 1968 году и рассчитанных на гораздо меньшее число потребителей, достигла критической отметки в 95%. Необходима полная замена водопровода и насосных станций.

По оценкам специалистов водоканала, ситуация обостряется ежегодно летом, поскольку начинается массовый полив огородов. Чтобы хоть как-то стабилизировать обстановку, устанавливается график временной подачи воды в жилые массивы, а также объектам малого бизнеса.

Как сообщили представители подрядной компании «Аскади», в рамках проекта по строительству водопроводных сетей уже проложено 18 км труб, смонтированы трансформаторные подстанции и 11 насосов, обустроено два резервуара объемом в тысячу кубометров. Работы по насос­ным станциям выполнены на 75%. Общая стоимость проекта – 5,2 млрд тенге, протяженность сетей составит 31,3 км. До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы.

Отметив, что обеспечение населения питьевой водой напрямую влияет на улучшение качества жизни, аким области Марат Султангазиев подчеркнул необходимость ускоренного выполнения работ. Компании-подрядчику поручено завершить строительство водопровода в срок и на должном уровне.

К слову, летом минувшего года чиновники уже давали обещание ввести долгожданный объект в эксплуатацию аккурат к июлю. Не случилось...

Впрочем, обходиться без воды в кранах для сельчан – дело привычное: каждое лето они пользуются услугами водовозов, а также покупают бутилированную воду в ближайших магазинах.

#село #водоснабжение #Бесагаш

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