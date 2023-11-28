Когда зацветают тюльпаны

Статьи
346
Ксения Денисова, Алматы

Долгожданной премьерой осеннего сезона стала постановка нового балетного спектакля в театре имени Булата Аюханова.

фото Юрия Беккера

Эту работу коллектива Государственного академического театра танца действительно ждали. Во-первых, потому что в молодежной и новаторской по характеру труппе всегда любили интересно экспериментировать. А во-вторых, каждый выход на сцену танцоров, воспитанных гением хореографии Булатом Аюхановым, теперь чем-то сродни экзамену на тему «Ну и как вы справляетесь без маэстро?»

Дамир Уразымбетов, режиссер-постановщик нового спектакля «Легенда о Тюльпане», представленного на днях зрителям, четко сформулировал свою позицию на этот счет:

– Мы должны держать высокую планку, поставленную 56 лет назад при создании театра Булатом Газизовичем, и мы стараемся это делать.

Молодой режиссер, балетмейс­тер, музыковед и исследователь Дамир Уразымбетов в мире искусства личность известная, на его счету больше полусотни массовых театрализованных представлений, спектаклей, концертов и серьезные научные труды. В большей мере славу ему делают прекрасное образование и тонкая музыкальная интуиция.

Вдохновением для новой постановки с театром Аюханова послужило творчество австрийского композитора Густава Малера. И один только этот выбор мог бы сильно удивить знатоков и эстетов.

Дело в том, что великий симфонист Малер не интересовался балетом и никогда не писал музыку к нему. В отличие, например, от Чайковского, который был абсолютно «композитором спектаклей», за что балетные танцоры по сей день называют его своим кормильцем. Идея уложить фрагменты из 11 симфоний Малера в одну почти часовую повествовательную линию, создать из них хореографическую версию подразумевала большой и кропотливый труд.

– Нельзя грубо «вырубить» из симфонического произведения кусок на две-три минуты и «склеить» с другим, – объясняет главный балетмейстер ГАТТ Гульфида Гафурова. – Непозволительно нарушать логику его построения, где музыкальная фраза развивается по своим законам: от завязки через кульминацию к финалу. Дамир с этой задачей прекрасно справился, потому что он образованный человек, профессиональный музыковед и знает, как работать с музыкальным материалом.

Вслед за цветком

Кстати, про «балетно-оперного» композитора вспомнили и в день премьерного показа «Легенды о Тюльпане». 20-минутный балет Чайковского «Ромео и Джульетта» в свое время поставил сам Булат Газизович и по обыкновению внес в произведение авторскую корректуру.

Так в классическом сюжете появился персонаж, которого нет в шекспировской пьесе. Царица Ночь у Аюханова служит олицетворением всего темного и зловещего – предвестия трагедии «самой печальной повести на свете». «Ромео и Джульетта» предварял премьеру Дамира Уразымбетова в первом отделении балетного вечера и, кажется, не без умысла.

«Легенда о Тюльпане» также построена на аллегориях, метафорах и тайных смыслах, но они легко прочитываются, даже без помощи либретто. Хотя и оно у спектакля есть. Постановщик изложил его сам в поэтической форме и попросил прочитать известного казахстанского актера Михаила Токарева.

– «Легенда о Тюльпане» – балет-поэзия, основанный не на народных легендах, а на самой человеческой жизни. Главный персонаж – Тюльпан – представляется мне, как надземный наблюдатель или ангел-хранитель, оберегающий нашу красивую планету. Зритель будет следить вместе с ним за разворачивающимся действием. В ходе спектак­ля герои пребывают в поисках себя и своего счастья, проходя через испытания взаимоотношений и задач, которые ставит перед ними природа, – объясняет Дамир Уразымбетов.

В балете, где задействована большая часть театральной труппы, есть и сквозной мелодраматический сюжет с двумя влюб­ленными. Это они принимают поочередно удары то судьбы, то стихии, будь это зимняя стужа или испепеляющая жара, интриги судьбы или внутренние терзания личности. Автор сумел все это вместить в свой спектакль о сути человеческих взаимоотношений и мудрости природы.

– Историю о людях, о мире и вселенной зритель не только увидит в танце и почувствует в музыке, об этом ему расскажут декорации, оформление сцены. Мне редко удается так быстро и легко договориться с художниками-постановщиками, как с Ерболом Бисеновым, разработавшим видеоконтент к спектаклю.

Все на своем месте

Премьера «Легенды о Тюльпане» готовилась в авральном режиме. Но, как уточняет режиссер-постановщик, «в большой радости и любви к своей профессии». Потому и спектакль у команды получился цельным и завершенным полотном.

На сцене царили не только исполнители главных ролей – ведущие солисты театра Дияр Акенев, Мади Касымов, Юлия Асенканова, запоминающиеся сцены удались кордебалету. Но все-таки премьерный вечер принадлежал несравненной Юле – обворожительная, артис­тичная, изящная, она, кажется, не сделала ни одного движения «мимо». Прима театра Аюханова не так давно вернулась на сцену после декретного отпуска и сделала это с блеском звезды.

Дамир Уразымбетов утверждает, что в стране немного по-настоящему больших артистов балета, и это нормальная статистика. В театре Аюханова они есть. Те, кто умеет тонко чувствовать специфику балетного спектакля, «танцевать» музыку и работать интеллектуально, вдумываясь в каждую деталь танца – иначе искусство не рождается.

Главными креативщиками постановки стали мастера художественного цеха. В костюмах Любови Возжениковой необязательно было танцевать, ими можно просто любоваться. На самом деле такую работу называют «от кутюр» – большую часть одежды артистов художница расписала собственноручно, при этом точно попадая в запрос сценической ситуации.

Точно в цель била и авторская сценография видеографа Ербола Бисенова. Мало того, что контент получился современным и технологичным, он безошибочно отражал настроения и эмоции повествования.

Без этих тонких и точно подоб­ранных деталей зрителя труднее было бы погрузить в мир глубоких эмоций и переживаний. А так все получилось в добрых алматинских традициях: затяжной реверанс артистов, которых публика не отпускала со сцены 10-минутной овацией.

#театр #балет #спектакль #премьера #сезон #тюльпаны

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
В городе горе – гололед
«Я прививки не боюсь...»
Добро пожаловать в Улытау!
По признакам сепаратизма
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Когда все решают секунды
Центр генерации новых идей
Остановить прекрасное мгновение
Работники будущего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]