Когда зацветают тюльпаны

Эту работу коллектива Государственного академического театра танца действительно ждали. Во-первых, потому что в молодежной и новаторской по характеру труппе всегда любили интересно экспериментировать. А во-вторых, каждый выход на сцену танцоров, воспитанных гением хореографии Булатом Аюхановым, теперь чем-то сродни экзамену на тему «Ну и как вы справляетесь без маэстро?»

Дамир Уразымбетов, режиссер-постановщик нового спектакля «Легенда о Тюльпане», представленного на днях зрителям, четко сформулировал свою позицию на этот счет:

– Мы должны держать высокую планку, поставленную 56 лет назад при создании театра Булатом Газизовичем, и мы стараемся это делать.

Молодой режиссер, балетмейс­тер, музыковед и исследователь Дамир Уразымбетов в мире искусства личность известная, на его счету больше полусотни массовых театрализованных представлений, спектаклей, концертов и серьезные научные труды. В большей мере славу ему делают прекрасное образование и тонкая музыкальная интуиция.

Вдохновением для новой постановки с театром Аюханова послужило творчество австрийского композитора Густава Малера. И один только этот выбор мог бы сильно удивить знатоков и эстетов.

Дело в том, что великий симфонист Малер не интересовался балетом и никогда не писал музыку к нему. В отличие, например, от Чайковского, который был абсолютно «композитором спектаклей», за что балетные танцоры по сей день называют его своим кормильцем. Идея уложить фрагменты из 11 симфоний Малера в одну почти часовую повествовательную линию, создать из них хореографическую версию подразумевала большой и кропотливый труд.

– Нельзя грубо «вырубить» из симфонического произведения кусок на две-три минуты и «склеить» с другим, – объясняет главный балетмейстер ГАТТ Гульфида Гафурова. – Непозволительно нарушать логику его построения, где музыкальная фраза развивается по своим законам: от завязки через кульминацию к финалу. Дамир с этой задачей прекрасно справился, потому что он образованный человек, профессиональный музыковед и знает, как работать с музыкальным материалом.

Вслед за цветком

Кстати, про «балетно-оперного» композитора вспомнили и в день премьерного показа «Легенды о Тюльпане». 20-минутный балет Чайковского «Ромео и Джульетта» в свое время поставил сам Булат Газизович и по обыкновению внес в произведение авторскую корректуру.

Так в классическом сюжете появился персонаж, которого нет в шекспировской пьесе. Царица Ночь у Аюханова служит олицетворением всего темного и зловещего – предвестия трагедии «самой печальной повести на свете». «Ромео и Джульетта» предварял премьеру Дамира Уразымбетова в первом отделении балетного вечера и, кажется, не без умысла.

«Легенда о Тюльпане» также построена на аллегориях, метафорах и тайных смыслах, но они легко прочитываются, даже без помощи либретто. Хотя и оно у спектакля есть. Постановщик изложил его сам в поэтической форме и попросил прочитать известного казахстанского актера Михаила Токарева.

– «Легенда о Тюльпане» – балет-поэзия, основанный не на народных легендах, а на самой человеческой жизни. Главный персонаж – Тюльпан – представляется мне, как надземный наблюдатель или ангел-хранитель, оберегающий нашу красивую планету. Зритель будет следить вместе с ним за разворачивающимся действием. В ходе спектак­ля герои пребывают в поисках себя и своего счастья, проходя через испытания взаимоотношений и задач, которые ставит перед ними природа, – объясняет Дамир Уразымбетов.

В балете, где задействована большая часть театральной труппы, есть и сквозной мелодраматический сюжет с двумя влюб­ленными. Это они принимают поочередно удары то судьбы, то стихии, будь это зимняя стужа или испепеляющая жара, интриги судьбы или внутренние терзания личности. Автор сумел все это вместить в свой спектакль о сути человеческих взаимоотношений и мудрости природы.

– Историю о людях, о мире и вселенной зритель не только увидит в танце и почувствует в музыке, об этом ему расскажут декорации, оформление сцены. Мне редко удается так быстро и легко договориться с художниками-постановщиками, как с Ерболом Бисеновым, разработавшим видеоконтент к спектаклю.

Все на своем месте

Премьера «Легенды о Тюльпане» готовилась в авральном режиме. Но, как уточняет режиссер-постановщик, «в большой радости и любви к своей профессии». Потому и спектакль у команды получился цельным и завершенным полотном.

На сцене царили не только исполнители главных ролей – ведущие солисты театра Дияр Акенев, Мади Касымов, Юлия Асенканова, запоминающиеся сцены удались кордебалету. Но все-таки премьерный вечер принадлежал несравненной Юле – обворожительная, артис­тичная, изящная, она, кажется, не сделала ни одного движения «мимо». Прима театра Аюханова не так давно вернулась на сцену после декретного отпуска и сделала это с блеском звезды.

Дамир Уразымбетов утверждает, что в стране немного по-настоящему больших артистов балета, и это нормальная статистика. В театре Аюханова они есть. Те, кто умеет тонко чувствовать специфику балетного спектакля, «танцевать» музыку и работать интеллектуально, вдумываясь в каждую деталь танца – иначе искусство не рождается.

Главными креативщиками постановки стали мастера художественного цеха. В костюмах Любови Возжениковой необязательно было танцевать, ими можно просто любоваться. На самом деле такую работу называют «от кутюр» – большую часть одежды артистов художница расписала собственноручно, при этом точно попадая в запрос сценической ситуации.

Точно в цель била и авторская сценография видеографа Ербола Бисенова. Мало того, что контент получился современным и технологичным, он безошибочно отражал настроения и эмоции повествования.

Без этих тонких и точно подоб­ранных деталей зрителя труднее было бы погрузить в мир глубоких эмоций и переживаний. А так все получилось в добрых алматинских традициях: затяжной реверанс артистов, которых публика не отпускала со сцены 10-минутной овацией.