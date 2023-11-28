Когда зацветают тюльпаны Статьи 28 ноября 2023 г. 3:00 346 Ксения Денисова, Алматы Долгожданной премьерой осеннего сезона стала постановка нового балетного спектакля в театре имени Булата Аюханова. фото Юрия Беккера Эту работу коллектива Государственного академического театра танца действительно ждали. Во-первых, потому что в молодежной и новаторской по характеру труппе всегда любили интересно экспериментировать. А во-вторых, каждый выход на сцену танцоров, воспитанных гением хореографии Булатом Аюхановым, теперь чем-то сродни экзамену на тему «Ну и как вы справляетесь без маэстро?» Дамир Уразымбетов, режиссер-постановщик нового спектакля «Легенда о Тюльпане», представленного на днях зрителям, четко сформулировал свою позицию на этот счет: – Мы должны держать высокую планку, поставленную 56 лет назад при создании театра Булатом Газизовичем, и мы стараемся это делать. Молодой режиссер, балетмейстер, музыковед и исследователь Дамир Уразымбетов в мире искусства личность известная, на его счету больше полусотни массовых театрализованных представлений, спектаклей, концертов и серьезные научные труды. В большей мере славу ему делают прекрасное образование и тонкая музыкальная интуиция. Вдохновением для новой постановки с театром Аюханова послужило творчество австрийского композитора Густава Малера. И один только этот выбор мог бы сильно удивить знатоков и эстетов. Дело в том, что великий симфонист Малер не интересовался балетом и никогда не писал музыку к нему. В отличие, например, от Чайковского, который был абсолютно «композитором спектаклей», за что балетные танцоры по сей день называют его своим кормильцем. Идея уложить фрагменты из 11 симфоний Малера в одну почти часовую повествовательную линию, создать из них хореографическую версию подразумевала большой и кропотливый труд. – Нельзя грубо «вырубить» из симфонического произведения кусок на две-три минуты и «склеить» с другим, – объясняет главный балетмейстер ГАТТ Гульфида Гафурова. – Непозволительно нарушать логику его построения, где музыкальная фраза развивается по своим законам: от завязки через кульминацию к финалу. Дамир с этой задачей прекрасно справился, потому что он образованный человек, профессиональный музыковед и знает, как работать с музыкальным материалом. Вслед за цветком Кстати, про «балетно-оперного» композитора вспомнили и в день премьерного показа «Легенды о Тюльпане». 20-минутный балет Чайковского «Ромео и Джульетта» в свое время поставил сам Булат Газизович и по обыкновению внес в произведение авторскую корректуру. Так в классическом сюжете появился персонаж, которого нет в шекспировской пьесе. Царица Ночь у Аюханова служит олицетворением всего темного и зловещего – предвестия трагедии «самой печальной повести на свете». «Ромео и Джульетта» предварял премьеру Дамира Уразымбетова в первом отделении балетного вечера и, кажется, не без умысла. «Легенда о Тюльпане» также построена на аллегориях, метафорах и тайных смыслах, но они легко прочитываются, даже без помощи либретто. Хотя и оно у спектакля есть. Постановщик изложил его сам в поэтической форме и попросил прочитать известного казахстанского актера Михаила Токарева. – «Легенда о Тюльпане» – балет-поэзия, основанный не на народных легендах, а на самой человеческой жизни. Главный персонаж – Тюльпан – представляется мне, как надземный наблюдатель или ангел-хранитель, оберегающий нашу красивую планету. Зритель будет следить вместе с ним за разворачивающимся действием. В ходе спектакля герои пребывают в поисках себя и своего счастья, проходя через испытания взаимоотношений и задач, которые ставит перед ними природа, – объясняет Дамир Уразымбетов. В балете, где задействована большая часть театральной труппы, есть и сквозной мелодраматический сюжет с двумя влюбленными. Это они принимают поочередно удары то судьбы, то стихии, будь это зимняя стужа или испепеляющая жара, интриги судьбы или внутренние терзания личности. Автор сумел все это вместить в свой спектакль о сути человеческих взаимоотношений и мудрости природы. – Историю о людях, о мире и вселенной зритель не только увидит в танце и почувствует в музыке, об этом ему расскажут декорации, оформление сцены. Мне редко удается так быстро и легко договориться с художниками-постановщиками, как с Ерболом Бисеновым, разработавшим видеоконтент к спектаклю. Все на своем месте Премьера «Легенды о Тюльпане» готовилась в авральном режиме. Но, как уточняет режиссер-постановщик, «в большой радости и любви к своей профессии». Потому и спектакль у команды получился цельным и завершенным полотном. На сцене царили не только исполнители главных ролей – ведущие солисты театра Дияр Акенев, Мади Касымов, Юлия Асенканова, запоминающиеся сцены удались кордебалету. Но все-таки премьерный вечер принадлежал несравненной Юле – обворожительная, артистичная, изящная, она, кажется, не сделала ни одного движения «мимо». Прима театра Аюханова не так давно вернулась на сцену после декретного отпуска и сделала это с блеском звезды. Дамир Уразымбетов утверждает, что в стране немного по-настоящему больших артистов балета, и это нормальная статистика. В театре Аюханова они есть. Те, кто умеет тонко чувствовать специфику балетного спектакля, «танцевать» музыку и работать интеллектуально, вдумываясь в каждую деталь танца – иначе искусство не рождается. Главными креативщиками постановки стали мастера художественного цеха. В костюмах Любови Возжениковой необязательно было танцевать, ими можно просто любоваться. На самом деле такую работу называют «от кутюр» – большую часть одежды артистов художница расписала собственноручно, при этом точно попадая в запрос сценической ситуации. Точно в цель била и авторская сценография видеографа Ербола Бисенова. Мало того, что контент получился современным и технологичным, он безошибочно отражал настроения и эмоции повествования. Без этих тонких и точно подобранных деталей зрителя труднее было бы погрузить в мир глубоких эмоций и переживаний. А так все получилось в добрых алматинских традициях: затяжной реверанс артистов, которых публика не отпускала со сцены 10-минутной овацией. #театр #балет #спектакль #премьера #сезон #тюльпаны