Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Амнистия коснется порядка 15 тысяч человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании принял закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, закон разработан во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2025 года. Его целями являются гуманизация уголовной политики на основании принципа гуманизма в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.

Проектом закона предлагается освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, а именно: совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.  

Согласно закону будут прекращены уголовные дела, в том числе нерассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Также будет сокращен неотбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, для осужденных за присвоения или растрату вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере будут сокращены сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований.

Также предлагается установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также совершившим коррупционные преступления.

Вместе с этим закон не будет распространяться на совершивших особо опасные преступления.

«С точки зрения социально-экономических последствий от принятия проекта закона ожидается снижение количества содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы за счет освобождения осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства. Принятие проекта закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета», - говорится в заключении.

По информации депутата Абзала Куспана, амнистия коснется порядка 15 тысяч человек.

#мажилис #закон #амнистия

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