Торговый край

Старинные строения торговых рядов Кокжарской ярмарки в Уилском районе сохранились в первозданном виде до сегодняшнего времени. Именно сюда со второй половины XIX века два раза в год – весной и осенью – спешили с товарами представители купеческой знати Англии, России, шли караваны из Индии, Ирана, Турции, стран Средней Азии.

Кокжар стал для них главным пунктом встречи, поскольку с любой стороны света это место находилось в самом центре Великого шелкового пути, на стыке Европы и Азии, и было очень удобным для товарообмена.

Фундамент первых торговых рядов был заложен здесь со строи­тельством у реки Уил российского укрепления в начале 1860-х. Архивы говорят, что Кокжарская ярмарка официально открылась осенью 1869 года. Огромная площадь с несколькими торговыми лавками вмещала большое количество купцов, которые предлагали степнякам пушнину, мануфактуру, чай, сахар, посуду и многое другое, обменивая их на верблюжью, овечью шерсть, шкуры, козий пух, ковры, кожу…

Бойкая торговля шла целый день. С очередной партией товаров прибывали из дальних стран новые купцы. Неудивительно, что в Уиле появились вскоре доб­ротные купеческие дома, а по инициативе татарских купцов-мусульман была построена мечеть. Эти строения с более чем двухвековой историей сегодня привлекают немало туристов. Это огромный музей под открытым небом. Все объекты имеют огромную историко-культурную ценность, они – часть нашей истории, памяти народа.

По словам экскурсовода районного историко-краеведческого музея им. Ш. Берсиева Медета Кулмуканова, через Уил торговый путь проходил задолго до появления Кокжарской ярмарки. Караваны шли из Хивы – жемчужины Хорезмского оазиса, от самой Каракумской пустыни на юге Средней Азии. Торговцы этот путь так и называли – Хива жолы. И в середине XIX века именно здесь было слияние всех караванных путей. В 1867-м было принято решение о строительстве на территории Уила соответствующей инфраструктуры.

Правда, строительству ярмарки воспротивились степняки – в этой местности испокон веков проживали кочевые племена родов кете, адай и другие. По этой причине стройка началась только через два года.

Первоначально под ярмарку отвели место в Казбек Шаткалы – в трех километрах от Уила. Но бойкая торговля там вскоре пошла на убыль и оказалась не столь эффективной. Свое недовольство все чаще высказывал и местный люд, случались стычки с властями. В этот период вспыхнуло восстание в уральских степях. Чтобы подавить смуту, в 1869 году по указу российского царя сюда направили карательные отряды.

Позже были даны поручения уральскому и оренбургскому губернаторам о возведении в Уиле и Актобе военных укреплений. Для этого снарядили отряды солдат, которые приступили к завозке материалов. Но их путь вновь преградили разъяренные повстанцы, оказывая сопротивление. В скором времени уральский военный губернатор Н. Веревкин сам возглавил отряд из 2 тыс. солдат и прибыл в Уил.

Опираясь на архивные источники, Медет Ерниязулы рассказывает, что 4 июля 1869 года уже окончательно было определено место у реки Уил для строительства укрепления, а 6 июля первый кирпич в его фундамент заложил сам губернатор. Укрепление расположится в 500 метрах от возводимых строений Кокжарской ярмарки.

С появлением поблизости военного ополчения, которое обеспечивало охрану и безопасность, в Уил потянулись с товаром российские купцы из Оренбурга, Омской волости, других мест. С конца 1869 года ярмарка получит еще больший размах. Находясь в этот период в Уиле, один из высокопоставленных чиновников дал положительную оценку дея­тельности ярмарки и доложил об этом российскому императору. Впоследствии развитию Кокжарской ярмарки оказали дополнительную помощь.

Почему торговля здесь шла только весной и осенью? Тогда в степи начиналась перекочевка. Главной точкой пересечения для обмена товаров и становился для кочевников бывший центр Шелкового пути на стыке Евразийского континента.

Если верить устным преданиям, то товар сюда везли даже из Индии на слонах. Англичане, например, интересовались больше хлопком, который доставляли караванами из Средней Азии. Закупив его, англичане везли товар до самого Каспия, а оттуда отправлялись дальше водным транспортом.

По словам сотрудника музея, торговые ряды Кокжарской ярмарки появились в 1893 году. Их длина составляет 400 метров, построены они в два ряда параллельно друг другу, в каждом по 9 лавок.

Для их строительства использовалось сырье из местных карье­ров, где и производили обжиг кирпичей. Это доказано: в пятистах метрах от места, где когда-то поднимали фундамент военной крепости, обнаружены две печи для их обжига. Тут и был цех.

Как производился обжиг сырья, пока до конца не изучено. В 2017–2018 годы в Уил приезжали ученые из Узбекистана. Они указали на то, что торговые ряды возведены по архитектурному прототипу Хивы, Коканда, поскольку верхняя часть строений воздвигнута таким образом, что в летний зной в помещениях сохраняется прохлада. Тут и кондиционера не нужно. Явный хивинский метод.

Как уже было сказано, ярмарка проходила два раза в год – весной с 15 мая до 15 июня и осенью с 15 сентября по 15 октября. Из архивных источников следует, что в начале двадцатого столетия объем товарооборота составлял свыше миллиона рублей. Всего по России в те времена крупными считались 13 ярмарок, и Кокжарская была девятой по счету.

Кочевники в основном занимались обменом товаров. Высоко ценилась шерсть, сгоняли сюда на продажу живой скот, здесь же был ветцентр, специалисты которого после проверки давали разрешение хозяину на реализацию его живности. Быстро раскупали коров, лошадей, овец, кожу, сельхозпродукцию, войлочные юрты…

Сам поселок Уил был создан в 1877 году. Здесь в свое время осели переселенцы из Украины, России, и первым их пунктом поселения был Шиповский. На карте Уила его уже нет. На том месте сегодня проходит цент­ральная улица имени Курмангазы. Среди переселенцев было немало татар. Так в далекой казахской степи переплетались культуры разных этносов.

Здесь исполняли свои кюи такие знаменитости, как Курмангазы, Сал Серi Мухит из Урала. Заезжим купцам было в диковинку видеть силу и ловкость батыров-степняков в борцовском поединке, других национальных играх или услышать певца Кызыла из местности Бабатай. Он был крупного телосложения и двухметрового роста – и пел, и участвовал в борцовских состязаниях. Всегда удивлял своим особенным голосом. Как говорили, когда он запевал, подъезжая к ярмарке, его было слышно за несколько километров.

В начале ХХ века в Уиле начали строить дома, появились улицы, магазины, больница. Была в проекте даже прокладка железной дороги, но революция 1917 года изменила планы. Ворота лавок раньше были из дерева, со временем они обветшали и нынче заменены на металлические. Требует реставрации и второй ряд торговых строений.

Сегодня из купеческих усадеб в Уиле сохранился лишь дом купца Красавина. После небольшой реконструкции он отдан под школу-интернат. Внешний облик дома в отдельных местах сохранился, виден необычный стиль кладки кирпичей из того же жженого кирпича. Во дворе в первозданном виде сохранилось здание склада.

Доказано, что от склада до торговой лавки Красавина был подземный переход в две сотни метров, куда помещалась целая арба с лошадью. Переход обнаружили после того, как он стал обрушаться – земля просела. Для безопасности вход в «подземку» закрыли, а сам склад переоборудовали под автономную котельную школы-интерната.

Другой исторической достопримечательностью Уила является мечеть, которая, считают ученые, была построена в те же годы, что и Кокжарская ярмарка. О точной датировке существуют разные версии: ученые называют и 1860 год, и 1893-й, и 1913-й.

Медет Кулмуканов указывает на архивные заметки, оставленные российским статистом Александром Кауптманом, который приезжал в Уил в 1904 году. Он конкретно указал, что «в центре Уила воздвигнута новая «церковь». По правой ее стороне располагаются жилища татар, а по левую – торговые ряды».

Считается, что инициаторами возведения мечети были коренные жители и переселенцы татары. Одним из главных спонсоров выступил тогда купец Хавиз Утешев. В Уиле и сейчас живут его потомки.

Фундамент мечети, как показали исследования, из мангистаус­кого ракушечника, а кирпичи – красные, жженые, изготовленные из местного сырья. Деревянные стройматериалы завозили из Оренбурга.

Первый имам – Сагидулла Изтле­уов, в 30-е годы он был репрессирован. Затем имамом был Хаса Хазрет, разделивший судьбу предшественника. В 1936-м здание мечети большевики отдали под драмтеатр. Позднее там были спортзал и склад. В конце концов здание окажется разбитым, заброшенным – без окон и дверей, без купола…

Лишь в 90-е годы с обретением независимости местные аксакалы подняли вопрос о восстановлении этого мусульманского храма. В те годы в Уил приехал местный житель Алтынбек Какиев, получивший образование в медресе в Турции. К нему и обратились аксакалы с просьбой взяться за восстановление мечети. Он согласился. Мечеть возродилась благодаря пожертвованиям прихожан, средствам спонсоров. В 2014 году были произведены новые реставрационные работы. Мечеть в Уиле сегодня находится под охраной государства.

Лес… в пустыне

В Уиле есть еще одно удивительное место, которое не может не притягивать туристов.

Представьте безводную полупустынную степь, переходящую местами в холмы из сыпучего пес­ка, навеянные ветром. И вдруг на этом фоне на пологих склонах дюн перед вами открывается совсем другая картина: лесной массив из сосен, берез, лиственниц…

Причем тянется зеленый массив не один и не два километра. По словам сотрудника районного историко-культурного музея Дулата Исабаева, протяженность этого зеленого оазиса составляет 27 километров. Общая площадь – 32 тыс. гектаров! Откуда взялось такое чудо, да и возможно ли это? Настоящие швейцарские красоты!

Это и есть Баркан – уникальный природно-ландшафтный памятник, который также вошел в число привлекательных мест турис­тического пояса Казахстана.

Здесь была пустынная зона, одни пески, которые с дуновением ветра пыльными бурями засыпали поля, пастбища, образуя целые гребни и подкрадываясь к жилищам людей. Чтобы остановить их движение, было решено высаживать деревья вокруг военного укрепления в Уиле. К счастью, вблизи протекает река Ойыл.

Массовая посадка саженцев началась в 1873 году. Их привозили из Оренбурга и высаживали в низинах, оврагах, где вода в почве залегала неглубоко. И первые сосны пустили корни, пошли в рост. А дальше природа сама сделала свое дело: семена сосновых шишек ветер разнес по всей округе. Высаживали солдаты и плодовые деревья. Старожилы говорят, что некогда здесь был яблоневый сад – собирали апорт.

Сегодня этот зеленый массив находится в ведении Уилского лесхоза, который базируется в ауле Екпетал. В лесном массиве произрастает шиповник, который местный люд с первыми осенними заморозками собирает для лечебных целей.

А в период туз- и кум-айы находит применение для лечения суставов и здешний песок. Для его сбора специально приезжают из соседних регионов, областного центра. Лабораторные исследования показали высокие лечебные свойства песка. Он чистый, плотный, песчинки не прилипают к одежде. Много в лесу и лечебных трав.

Для развития туризма, по словам акима Уилского района Аскара Казыбаева, сегодня делается немало. В Баркане строится база отдыха. Появится свой детский лагерь. Возведены несколько инфраструктурных объектов. Готовы оказать помощь специа­листы кафедры туризма университета им. С. Баишева.

Сейчас решается вопрос о выделении земельного участка для фирмы «АлемАгро», которая планирует посадить яблоневый сад. Выращиванием плодовых деревьев в Уиле активно занимается и местный предприниматель Ерген Айдаров – он уже высадил 700 яблонь в устье реки Уил. А в лесхозе Екпетал открыт собственный питомник.

В районе в этом году было высажено до 4 тыс. различных деревьев, и работа продолжается. Помогает каждый раз работникам лесхоза в летний сезон молодежное объединение «Жасыл ел». Задействована и безработная молодежь. Словом, лесной массив в полупустынной степи разрас­тается, все больше удивляя и радуя своей красотой местных жителей и приезжих гостей.