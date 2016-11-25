А если быть точным, то диаметр его составляет 60 км, длина – 18 км, ширина – 15 км. Вода в нем соленая, но по своему составу коренным образом отличается от водоемов, которые солоны от окрестных солончаков. И это самая большая загадка. Еще одна не до конца разгаданная тайна состоит в том, что уровень чудо-озера падает и поднимается в унисон с Каспием. При столь солидном расстоянии это кажется невозможным. Ученые предполагают, что озеро – остаток древнего Хвалынского моря, которое некогда занимало всю Прикаспийскую впадину. Но это только гипотеза.

И хотя я бывал здесь несчетное число раз, подъезжая к Шалкару, испытываю невольное и необъяснимое волнение. У этих мест есть какая-то особая аура. Дыхание колдовского озера ощущается в воздухе даже тогда, когда до него еще ехать и ехать. Воздух наполняется особой свежестью. А когда Шалкар предстает во всем своем великолепии, то просто дух захватывает. К слову, Шалкар так и переводится – водное раздолье. Сейчас в сезон сюда приезжают отдыхать не только уральцы, но и россияне из приграничных областей, а иногда и из более отдаленных регионов. Есть завсегдатаи из Москвы, Челябинска, Башкортостана и Татарстана. Думаю, что такая популярность и слава пошли с легкой руки Михаила Шолохова, который знал толк в рыбной ловле, да и охотником был знатным. В течение нескольких десятилетий он каждый год приезжал в Приуралье и непременно бывал на озере.

Если продолжать ссылаться на людей известных, то Герой Труда, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный дея­тель Российской Федерации, профессор Алексей Черекаев в своей книге «Вдоль Урала берегов» писал: «Шалкарские пляжи прекрасны. Я могу их сравнить разве что с пляжами австралийского Золотого берега. Такой же чистый, из мелкого, сыпучего, слегка желтоватого песка пляж, столько же солнца, такая же солоноватая морская вода, постепенно углубляющаяся по мере отдаления от берега. Такие же многочисленные чайки, пикирующие над головами купальщиков и отдыхающих…»

Мне всегда было обидно, что такая красота служит людям только в летние месяцы. Наш центр предложил создать в этих местах круглогодичный молодежный лагерь. Поэтому свойства и возможности озера я изучал самым тщательным образом. Природа будто специально собрала здесь все, что необходимо для оздоровления и интересного отдыха. Очевидное и невероятное встречается на каждом шагу.

В советские годы загадки Шалкара пытались разгадать специалисты Московского НИИ курортологии и физиотерапии. Но и по сей день вопросов больше, чем ответов. Никакие химические формулы не могут объяснить, почему любая царапина после купания исчезает буквально за день, то есть практически на глазах. Лечебные свойства испарений воды в сочетании с ароматом разнотравья формируют целительный коктейль для органов дыхания. Свежий воздух улучшает настроение, а значит, благодатным образом сказывается на нервной системе.

Неподалеку расположено озеро Альжан. Как утверждают местные жители, это имя святого. Грязи Альжана также оказывают благотворное воздействие на организм человека. Есть лечебный сероводородный источник и одновременно родники с прозрачной, совершенно особого вкуса пресной водой. В окрестностях озера расположены две вполне солидные возвышенности, которые достигают отметки от 75 до 94 м. Это вполне подходящие условия для лыжной и саночной трасс.

Особо следует сказать о рыбалке, для ее любителей на Шалкаре просто раздолье. Отмели, укрытые камышовыми зарослями, представляют собой идеальные нерестилища. Небольшая глубина позволяет молоди расти в хорошо прогретой воде и комфортных условиях. Знатоки утверждают, что шалкарская рыба по вкусовым качествам значительно превосходит речную или выловленную в пресноводных озерах. Родившийся в этих местах писатель Хамза Есенжанов в своей книге «Яик – светлая река» пишет: «…Пошла молва, что в озере развелось столько рыбы, что не умещается. Оно и верно так было: прорубит кто прорубь, и не сетью, а прямо черпаком выгребает ее оттуда».

Конечно, такого изобилия сейчас не встретишь, но огромные судаки, сазаны и щуки совсем не редкость. Невозможно перечислить редкие растения и птиц, облюбовавших шалкарские окрестности. Достаточно сказать, что 12 видов птиц занесены в Красную книгу Казахстана. Нельзя не залюбоваться пеликанами и фламинго, постоянную прописку получили здесь лебеди, цапли, журавли. Только в шалкарских степях дрофа достигает в весе 20 кг. По весне в степи расцветают около 600 видов растений. Разве можно не любить такой степной оазис? А с любви к родному краю и начинается патриотизм. Туристические лагеря, расположенные в окрестностях Уральска, за лето посещают до 2 000 ребят. В программу лагерной смены обязательно входит поездка на Шалкар. Рассказывать о нем можно бесконечно, но лучше все-таки увидеть. А встретившись с ним хотя бы однажды, непременно захочешь приехать сюда снова и снова.

Наш проект курортного комп­лекса был разработан несколько лет назад. Он рассчитан на 300 человек. Закрытый бассейн дает возможность использовать лечебные свойства воды круглый год. Летом можно заниматься парусным спортом, зимой озеро идеально для конькобежцев. Дорога и природный газ в район озера уже подведены. А вот электроэнергию планируется использовать от возобновляемых источников – солнечную и ветровую в оптимальном сочетании. Подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, изготовлен макет лагеря. Идею поддержало руководство области. Под строительство был выделен земельный участок. Но в планы вмешался экономический кризис, и реализацию задуманного пришлось отложить. Но я верю, что курортный молодежный лагерь все-таки будет построен. При каждом свидании с Шалкаром вспоминаю строки великого Абая: «Как не верить нам в милость природы-творца, если радостью бьются людские сердца…»