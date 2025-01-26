Количество детей в интернатных организациях столицы за последние три года уменьшилось на 35%

Столица
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Таких показателей удалось достигнуть благодаря системной работе по развитию альтернативных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Подробно о ней рассказал руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, сообщает официальный сайт городского акимата.

Сейчас в столице проживают свыше 800 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, около 170 из них находятся в интернатных учреждениях.

«Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется через межведомственное взаимодействие. Организации образования, здравоохранения, а именно патронажные службы, инспекторы полиции, физические лица информируют орган опеки о таких случаях. В 2024 году в Астане было выявлено и поставлено на учет около 230 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 85% выявленных детей были переданы на воспитание в приемные семьи», - сообщил Касымхан Сенгазыев.

Он отметил, что ведется планомерная работа по развитию альтернативных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этому ежегодно увеличивается количество детей, устроенных в семьи.

«В результате наблюдается устойчивая тенденция сокращения числа детей в интернатных организациях. За три года их количество уменьшилось на 35%», - сообщил глава управления.

Специалисты органа опеки и попечительства ежедневно принимают участие в судебных разбирательствах в целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей.

Так, в прошлом году состоялось свыше 1300 подобных судебных процессов. В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних специалисты участвуют в заседаниях по вопросам, связанным с воспитанием детей, усыновлением, определением порядка общения, местом жительства детей, лишением и ограничением родительских прав, отобранием детей, в других судах (уголовный, экономический, военный, межрайонный по гражданским делам, апелляционной инстанции, административный) по вопросам, где затрагиваются интересы несовершеннолетних.

Стоит отметить, что законодательством предусмотрено досудебное разрешение спора между родителями по порядку общения с детьми. Так, в прошлом году органом опеки было вынесено свыше 400 решений о порядке общения отдельно проживающего родителя с ребенком.

В 2024 году специалистами органа опеки и попечительства совершено более 1200 выездов в целях обследования жилищно-бытовых условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем за год обработано более 10 000 заявок.

#Астана #сироты #интернаты

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