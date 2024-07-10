Коллаборация во имя научных достижений

Одна из них расположена на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, вторая – при ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. А недавно открыл свои двери и филиал Пекинского университета языка и культуры. Первый набор студентов уже изучает в нем китайский язык. В сентябре же планируется открыть филиал университета CityU (университета Гонконга) на базе Satbayev University.

Эти примеры казахстанско-китайского сотрудничества далеко не первые и не последние. По информации, прозвучавшей на международном симпозиуме «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства», у двух государств большие планы по развитию образования и науки. На встрече, состоявшейся в стенах Astana IT University, присутствовали советник Президента Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр образования КНР Хуай Цзиньпэн и ректоры казахстанских вузов.

– В рамках достижения дальнейших результатов в сфере экономики и безопасности страны – участницы ШОС намерены активизировать сотрудничество в образовании. Для этого, к примеру, в 2008 году была выдвинута концепция о создании университета ШОС – своеобразного сетевого вуза, который бы сос­тоял из высших учебных заведений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Международные научные коллаборации являются одним из наиболее эффективных методов в вопросах обмена научными знаниями, а также выступают в качестве стимула роста научного влияния исследований. XXI век – век инноваций и технологий. Сегодня стоит глобальная задача, как применить имеющийся потенциал во благо человечест­ва, – сказал Болат Акчулаков.

Примечательно, что в год председательства Казахстана в ШОС Министерству науки и высшего образования нашей страны и Министерству образования Китая удалось создать новые измерения в системах научно-исследовательского обучения. На диалоговой площадке в Астане достигнута договоренность о совместной грантовой программе для ученых стран – участниц ШОС, которая коснется в основном действующих ученых. Учитывая, что Китай по праву считается научной сверхдержавой, казахстанским специа­листам есть чему поучиться у коллег из соседнего государства. Возьмем, к примеру, экологичес­кую направленность. В Поднебес­ной сумели в короткие сроки провести крупномасштабную высадку деревьев. На фоне необходимости исполнения поручения Президента нашей республики Касым-Жомарта Токаева, озвученного в сентябрьском Послании 2020 года, о посадке 2 млрд деревь­ев за пять лет опыт китайских профессио­налов бесценен.

– В нарушение принципа «Одна страна – одна «Мастерская Лу Баня» для Казахстана со стороны Китая было сделано исключение: у нас появилась не одна, а две «мастерские Лу Баня». За что, Хуай Цзиньпэн, выражаю вам отдельную благодарность. На базе Казахского национального университета имени аль-Фараби в прошлом году был открыт филиал Сианьского политехничес­кого университета. Мы теперь расширяем партнерство не только по академическим, но и по совместным исследовательским программам. Также подписано соглашение между консорциу­мом –

КазАТУ имени Сакена Сейфуллина, СКГУ имени Манаша Козыбаева, государственным университетом имени Шакарима – с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства Китая по открытию в Казах­стане совместной лаборатории. Как вы знаете, в вопросах селекции КНР шагнула далеко вперед. Нам есть чему поучиться. Тем более сейчас, когда перед нами стоит большая задача по высадке двух миллиардов деревьев, – отметил министр науки и высшего образования РК Сая­сат Нурбек.

Как отмечалось выше, в скором времени будет запущена программа совместных научных грантов стран – участниц ШОС с отдельным финансированием. Уже к концу этого года будет сформирован весь необходимый пакет документов, после чего разыг­рают первые гранты.

Министр образования Китая Хуай Цзиньпэн в свою очередь отметил, что в эпоху современных вызовов на обучающие системы возлагается огромная ответственность по подготовке лучших специалистов с дальновидным и инновационным мышлением.

– Наша молодежь обучается во многих вузах мира. В Китае учатся студенты из 195 стран. Радует, что в рамках нашего с вами сотрудничества в Казахстане открываются филиалы университетов КНР. Для дальнейшего взаимодействия подпи­саны соответствующие соглашения, в частности, в вопросах выделения грантов и квот для обучения в Китае, – сообщил Хуай Цзиньпэн.

Кульминационной час­тью встречи стала презентация книги «Международное сотрудничест­во в сфере высшего образования стран – участниц ШОС». Это издание – результат совместных усилий и тесного взаимодействия образовательных учреждений из государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. В него вошли статьи ректоров Российского университета дружбы народов, Казахского национального университета имени аль-Фараби, Московского государственного юридического университета, Самаркандского государственного университета, Ташкентского государственного технического университета, Таджикского национального университета, Международного университета Кыргызстана, Белорусского государственного университета, Сианьского университета Цзяотун и других учебных заведений.

– В статьях, вошедших в книгу, поднимаются актуальные проблемы международного сотрудничест­ва в сфере высшего образования. Многие вузы поделились своим опытом развития плодотворного сотрудничества в сфере науки и образования в рамках ШОС, – конс­татировал ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

Добавим, накануне симпозиу­ма Хуай Цзиньпэн встретился с министром просвещения Казах­стана Гани Бейсембаевым и обсудил вопросы укрепления сотрудничества двух государств в сфере технического и профессионального образования. В частности, стороны говорили о реализации программ двудиплом­ного образования и совместных образовательных программ, стажировке студентов и педагогов двух дружественных стран, реализации ряда проектов по инновационному развитию колледжей.